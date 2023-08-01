Экс-защитник «Салавата» и «Автомобилиста» Леписто завершил карьеру в 38 из-за проблем с сердцем
38-летний Сами Леписто завершил карьеру из-за проблем с сердцем.
Во время медосмотра у защитника было диагностировано заболевание сердца.
«После обследования мне рекомендовали больше не играть. Риск небольшой, но все же есть.
Энтузиазм был большим, и я хотел бы быть частью этой команды, но, конечно, здоровье всегда на первом месте», – приводит слова Леписто сайт финского клуба ХИФК.
Леписто ранее играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Локомотив», «Лев», «Автомобилист», «Салават Юлаев» и «Йокерит». Всего он провел 529 матчей в лиге и набрал 248 (63+185) баллов.
В НХЛ он играл за «Вашингтон», «Финикс Койотис», «Коламбус» и «Чикаго». В 176 играх в регулярных чемпионатах в лиге он набрал 35 (6+29) очков.
В составе сборной Финляндии защитник стал чемпионом мира в 2011 году.
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