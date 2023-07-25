Президент ИИХФ о Федотове: «Надеюсь выступить с заявлением до конца недели. Должны изучить документы и аргументы»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ может выступить с заявлением о ситуации с Иваном Федотовым до конца недели.

Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

«Надеюсь выступить с заявлением до конца недели. Решение еще не вынесено.

Мы должны изучить как отдельные документы, так и аргументы. Это займет время», – сказал президент ИИХФ.

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

16 комментариев

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Антон
"Выражаем обеспокоенность сложившейся ситуацией". Дарю.
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Дмитрий Травницкий
Ответ Геннадий Тимченко
а те выплаты, которые Федотов получил от Филадельфии, вернули или...❓🤔
а разве Филадельфия что-то платила? Его же призвали задолго до открытия предсезонных сборов.
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ivan555navi
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Ответ Bartez1986
забавно будет, если ИИХФ наложит вето на участие Федотова в КХЛ. Есмантович же все просчитал
Забавно будет, если ИИХФ наложит вето на участие Федотова в НХЛ. Вот же ты oбкaкаешься.
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Pavel Pektubaev
Достал уже этот Федотов
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Назар Игорь
Ответ Bartez1986
забавно будет, если ИИХФ наложит вето на участие Федотова в КХЛ. Есмантович же все просчитал
Вероятно так и будет. Ведь контракт Федотова с Филадельфией остаëтся в силе. Не может хоккеист играть в одном клубе при этом имея действующий контракт с другим клубом
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Назар Игорь
Ответ Геннадий Тимченко
а те выплаты, которые Федотов получил от Филадельфии, вернули или...❓🤔
А это уже финансовая сторона проблемы, а не правовая.
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Дмитрий Травницкий
Ответ Геннадий Тимченко
Когда подписывал лично контракт, то денежку получал - это открытая инфа, даже на спортсе её ещё не потёрли
если вы про подписной бонус в 93 000 долларов, то во первых чек приходит не сразу после подписания, а во вторых это не такая и большая сумма для Федотова, да и я не слышал, чтобы Филадельфия вопрос о деньгах поднимала.
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