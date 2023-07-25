Президент ИИХФ о Федотове: «Надеюсь выступить с заявлением до конца недели. Должны изучить документы и аргументы»
ИИХФ может выступить с заявлением о ситуации с Иваном Федотовым до конца недели.
Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
«Надеюсь выступить с заявлением до конца недели. Решение еще не вынесено.
Мы должны изучить как отдельные документы, так и аргументы. Это займет время», – сказал президент ИИХФ.
Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.
КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
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