Президент ИИХФ о Федотове: «Надеюсь выступить с заявлением до конца недели. Должны изучить документы и аргументы»

ИИХФ может выступить с заявлением о ситуации с Иваном Федотовым до конца недели.

Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

«Надеюсь выступить с заявлением до конца недели. Решение еще не вынесено.

Мы должны изучить как отдельные документы, так и аргументы. Это займет время», – сказал президент ИИХФ.

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с .

КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.