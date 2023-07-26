Крикунов о службе хоккеистов в армии: «Федотов сам закусил удила, ему показали. Для роста мастерства это не очень. Но сейчас военная подготовка нужна будет всем»

Владимир Крикунов высказался о службе спортсменов в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Федотов отслужил год на Северном флоте. В прошлом году его задержали в связи с уклонением от службы в армии.

«Федотов сам закусил удила и пошел на борьбу. Ему просто показали. Вот и пришлось ему год служить. А так-то надо просто служить или быть в институте на военной кафедре – и все. Стоит ли использовать такой рычаг давления на других игроков? Такого рычага практически никто не имеет, только ЦСКА и СКА, может быть.

Стоит ли повсеместно российским профессиональным игрокам служить в армии? Ну, у нас же всего год. Для роста мастерства это не очень. Хотя сейчас такая ситуация, что военная подготовка нужна будет всем, особенно молодым ребятам. Наверно, придется служить кому-то.

Такое было в Югославии, забирали всех, там все служили. Я спрашивал их, как это было ( работал тренером в Словении с 1991 по 1996 годы – прим. Sports.ru). Их отпускали из части на тренировки, они ездили на игры, потом возвращались в часть. Варианты есть, было бы желание решить этот вопрос», – сказал заслуженный тренер России.