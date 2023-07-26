Крикунов о службе хоккеистов в армии: «Федотов сам закусил удила, ему показали. Для роста мастерства это не очень. Но сейчас военная подготовка нужна будет всем»

Теги ЦСКА СКА Владимир Крикунов КХЛ Политика Иван Федотов Хоккей

Владимир Крикунов высказался о службе спортсменов в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Иван Федотов отслужил год на Северном флоте. В прошлом году его задержали в связи с уклонением от службы в армии. 

«Федотов сам закусил удила и пошел на борьбу. Ему просто показали. Вот и пришлось ему год служить. А так-то надо просто служить или быть в институте на военной кафедре – и все. Стоит ли использовать такой рычаг давления на других игроков? Такого рычага практически никто не имеет, только ЦСКА и СКА, может быть. 

Стоит ли повсеместно российским профессиональным игрокам служить в армии? Ну, у нас же всего год. Для роста мастерства это не очень. Хотя сейчас такая ситуация, что военная подготовка нужна будет всем, особенно молодым ребятам. Наверно, придется служить кому-то.

Такое было в Югославии, забирали всех, там все служили. Я спрашивал их, как это было (Крикунов работал тренером в Словении с 1991 по 1996 годы – прим. Sports.ru). Их отпускали из части на тренировки, они ездили на игры, потом возвращались в часть. Варианты есть, было бы желание решить этот вопрос», – сказал заслуженный тренер России. 

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2 комментария

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Ivan Balashov
Мне не нужна. Уверен, что и многие миллионы других людей в РФ обойдутся без этой фигни.
+3
0
+3
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Вадим Сидоров
Ответ Ivan Balashov
Мне не нужна. Уверен, что и многие миллионы других людей в РФ обойдутся без этой фигни.
Как не нужна, а помогать Вове отжимать чужие территории?
0
0
0
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