Давыдов о «Динамо»: «Состав заметно укрепился. Команда подтянулась к традиционным армейским фаворитам, это факт»

Теги ЦСКА СКА Спартак рейтинги Алексей Кудашов Виталий Давыдов КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Иван Федотов Даниил Пыленков Хоккей

Виталий Давыдов считает, что «Динамо» усилилось и стало ближе к ЦСКА и СКА.

– Виталий Семенович, до старта чемпионата – месяц, с каким настроением встречаете новый хоккейный год?

– Настроение хорошее, родной клуб летом провел интересную селекцию, наш состав заметно укрепился. Гусев, Ожиганов, Пыленков, Морозов, список можно продолжать – по меркам КХЛ все это имена. Плюс в «Динамо» много талантливой молодежи.

Считаю, что у штаба Алексея Кудашова есть все возможности сформировать качественную команду и показать результат.

– «Динамо» наконец-то возвращает себе титул московского фаворита?

– Знаете, в этом сезоне столичная «пулька» обещает быть как никогда плотной. Это и СКА из Питера, и ЦСКА со «Спартаком».

Посмотрите, как летом укрепился «Спартак», особенно в нападении. ЦСКА, как чемпиону, усиление особо и не требовалось, там опытный и мощный состав, но возвращение вратаря Федотова – это тоже ход. Ну а о селекции СКА и говорить не нужно.

Поэтому мне очень трудно сказать, кто будет лидером столичной группы. Но то, что «Динамо» подтянулось к традиционным армейским фаворитам, это факт, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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