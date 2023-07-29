Давыдов о «Динамо»: «Состав заметно укрепился. Команда подтянулась к традиционным армейским фаворитам, это факт»
Виталий Давыдов считает, что «Динамо» усилилось и стало ближе к ЦСКА и СКА.
– Виталий Семенович, до старта чемпионата – месяц, с каким настроением встречаете новый хоккейный год?
– Настроение хорошее, родной клуб летом провел интересную селекцию, наш состав заметно укрепился. Гусев, Ожиганов, Пыленков, Морозов, список можно продолжать – по меркам КХЛ все это имена. Плюс в «Динамо» много талантливой молодежи.
Считаю, что у штаба Алексея Кудашова есть все возможности сформировать качественную команду и показать результат.
– «Динамо» наконец-то возвращает себе титул московского фаворита?
– Знаете, в этом сезоне столичная «пулька» обещает быть как никогда плотной. Это и СКА из Питера, и ЦСКА со «Спартаком».
Посмотрите, как летом укрепился «Спартак», особенно в нападении. ЦСКА, как чемпиону, усиление особо и не требовалось, там опытный и мощный состав, но возвращение вратаря Федотова – это тоже ход. Ну а о селекции СКА и говорить не нужно.
Поэтому мне очень трудно сказать, кто будет лидером столичной группы. Но то, что «Динамо» подтянулось к традиционным армейским фаворитам, это факт, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
Комментарии