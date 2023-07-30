ФХР о Дне Военно-Морского Флота: «Поздравляем всех, кто отмечает профессиональный праздник»

ФХР и клубы КХЛ поздравили военных с Днем Военно-Морского Флота.

«Каждый год в последнее воскресенье июля в России – День Военно-Морского Флота.

Поздравляем всех, кто отмечает сегодня профессиональный праздник!» – говорится в сообщении .

Также слова с поздравлениями опубликованы в социальных сетях и « ».

«Поздравляем военных моряков, действующих покорителей морей и ветеранов с праздником – с Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Желаем здоровья, счастья, мирного неба и спокойного моря. С праздником!» – говорится в соцсети «Адмирала».