ФХР о Дне Военно-Морского Флота: «Поздравляем всех, кто отмечает профессиональный праздник»
ФХР и клубы КХЛ поздравили военных с Днем Военно-Морского Флота.
«Каждый год в последнее воскресенье июля в России – День Военно-Морского Флота.
Поздравляем всех, кто отмечает сегодня профессиональный праздник!» – говорится в сообщении ФХР.
Также слова с поздравлениями опубликованы в социальных сетях СКА и «Адмирала».
«Поздравляем военных моряков, действующих покорителей морей и ветеранов с праздником – с Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации.
Желаем здоровья, счастья, мирного неба и спокойного моря. С праздником!» – говорится в соцсети «Адмирала».
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