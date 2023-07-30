ФХР о Дне Военно-Морского Флота: «Поздравляем всех, кто отмечает профессиональный праздник»

Теги СКА ФХР КХЛ Адмирал Хоккей

ФХР и клубы КХЛ поздравили военных с Днем Военно-Морского Флота.

«Каждый год в последнее воскресенье июля в России – День Военно-Морского Флота.

Поздравляем всех, кто отмечает сегодня профессиональный праздник!» – говорится в сообщении ФХР.

Также слова с поздравлениями опубликованы в социальных сетях СКА и «Адмирала».

«Поздравляем военных моряков, действующих покорителей морей и ветеранов с праздником – с Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Желаем здоровья, счастья, мирного неба и спокойного моря. С праздником!» – говорится в соцсети «Адмирала».

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16 комментариев

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Владимир Данилов
В ЦСКА, наверное, лично некоторых игроков поздравили?
+19
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MihuS
С праздником всех причастных! Ура-ура-урааа 🤝
+14
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Руслан Х
Всем семь футов под килем!✊🏻
+7
-2
+5
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ШТОРМИК
Ответ IrbIS
а салют будет? 😂
Был сегодня, в Москва-сити😉
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IrbIS
а салют будет? 😂
+3
-3
0
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Матрос Кот
" Матрос Федотов" Художественный фильм.Жанр комедийная мелодрама.
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Антон
Партнерская организация
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naPmu3aH
про мирное небо особенно смешно...
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Никита Никулин
Федотов?
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Machine Head
Обычно за это отвечал Роман Ротенберг , который лично всех поздравлял и даже на Пасху . Куда делся великий тренер ? Неужели Александр Иванович на песню наступил ? С приходом Медведева , миссионера все меньше и меньше слышно .
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Melnikov1968
Спасибо ФХР, меня поздравили.
0
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Rudenzik
Ответ Владимир Данилов
В ЦСКА, наверное, лично некоторых игроков поздравили?
Федотова точно поздравили
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Mortimer1
Ответ ШТОРМИК
Был сегодня, в Москва-сити😉
По всей украине ночью будет)
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