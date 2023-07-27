Контракт Шапю с «Барысом» не был зарегистрирован КХЛ из-за отсутствия заключения врача

Теги КХЛ Барыс Мишель Шапю Хоккей

КХЛ не зарегистрировала контракт Мишеля Шапю с «Барысом» из-за отсутствия заключения врача.

«Одним из положений стандартной формы контракта хоккеиста КХЛ является обязательное заключение от врача команды о проведенном медицинском осмотре.

Без положительного заключения врача команды регистрация контракта хоккеиста невозможна. В ситуации с Майклом Шапю данная процедура не была выполнена, в связи с чем контракт не был зарегистрирован Центральным информационным бюро КХЛ.

Впоследствии «Барыс» отозвал свою заявку на регистрацию контракта», – сообщили в пресс-службе клуба.

В среду клуб из Астаны сообщил о расторжении контракта с канадским игроком без компенсационных выплат, поскольку хоккеисту на восстановление понадобится больше времени, чем планировалось изначально. 

Год назад Шапю подписал однолетний контракт с «Барысом», провел в чемпионате 10 матчей и забросил 3 шайбы. По ходу сезона форвард получил ряд травм и выбыл до конца сезона. 

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1 комментарий

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Wayne Gretzky 99
С казахов надо деньги вперед брать.
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