«Барыс» расторг контракт с Шапю без выплаты компенсации

Теги переходы КХЛ Барыс Мишель Шапю Sports.ru - Казахстан Хоккей

«Барыс» расторг контракт с Мишелем Шапю.

В сезоне-2022/23 нападающий провел всего 10 матчей из-за травмы. Он отметился 3 (3+0) очками. 

«При подписании нового контракта была договоренность, что Шапю пройдет курс реабилитации после операции и приедет в расположение клуба в начале учебно-тренировочных сборов.

К сожалению, на полное восстановление Мишелю понадобится больше времени, чем планировалось сначала. В связи с этим контракт с нападающим расторгнут без компенсационных выплат», – говорится в заявлении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

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