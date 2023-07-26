В КХЛ подан протест из-за расторжения контракта Шапю и «Барыса». Причина – общественность против большого количества легионеров

Теги КХЛ Барыс Мишель Шапю Алексей Шевченко Хоккей

В КХЛ подан протест из-за ухода Мишеля Шапю из «Барыса».

Казахстанский клуб расторг соглашение с нападающим без выплаты компенсации. В сезоне-2022/23 нападающий провел всего 10 матчей из-за травмы. Он отметился 3 (3+0) очками.

«С отказом «Барыса» от Шапю не все так просто. Там вообще бардак.

На клуб за такие действия подали протест в КХЛ. Кроме того, Белана не уволили, а только написали, что уволили.

Шапю убрали потому, что общественность против большого количества легионеров. Но при этом тайно подписан некий Барбер, которого под шумок объявят.

Мол, мы же убрали Шапю. Но Шапю не имели права расторгать. У «Барыса», короче, с организацией все плохо», – написал журналист Алексей Шевченко.

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5 комментариев

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Серый
Некий Барбер... Шева, ты ли это?
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Эд..19
Какой-то поток бессвязных мыслей ))))) Впрочем что ещё можно ожидать от Шевы, которого Спортс почему-то называет журналистом? ) Центровой агентства ОБС - не более ))
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