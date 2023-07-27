Агент Шапю: «Обратились в КХЛ с просьбой признать незаконным расторжение контракта»

Теги травмы КХЛ Барыс Мишель Шапю Чемпионат.com Sports.ru - Казахстан Алеша Пилко Хоккей

Агент Мишеля Шапю хочет, чтобы КХЛ признала незаконным расторжение контракта с игроком.

Ранее «Барыс» расторг соглашение с нападающим без выплаты компенсации.

«В прошлом году, после получения Мишелем травмы и когда стало точно понятно, что хоккеиста надо оперировать, мы отказались от трех зарплат, чтобы заключить новый контракт с «Барысом».

В первую очередь я уверен, что клуб ни при каких обстоятельствах не должен выносить в прессу информацию о здоровье игрока, это его личное дело.

Во-вторых, реабилитация после таких операций составляет четыре-шесть месяцев. Мы всегда держали клуб в курсе событий и информировали о графике восстановления Мишеля.

На данный момент мы обратились в лигу с просьбой признать незаконным расторжение контракта с хоккеистом и присвоить ему статус травмированного игрока», – сказал Алеша Пилко.

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1 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
Мишель Шапю Сулейманов.
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