Агент Шапю: «Обратились в КХЛ с просьбой признать незаконным расторжение контракта»

Агент Мишеля Шапю хочет, чтобы КХЛ признала незаконным расторжение контракта с игроком.

Ранее «Барыс» расторг соглашение с нападающим без выплаты компенсации.

«В прошлом году, после получения травмы и когда стало точно понятно, что хоккеиста надо оперировать, мы отказались от трех зарплат, чтобы заключить новый контракт с « ».

В первую очередь я уверен, что клуб ни при каких обстоятельствах не должен выносить в прессу информацию о здоровье игрока, это его личное дело.

Во-вторых, реабилитация после таких операций составляет четыре-шесть месяцев. Мы всегда держали клуб в курсе событий и информировали о графике восстановления Мишеля.

На данный момент мы обратились в лигу с просьбой признать незаконным расторжение контракта с хоккеистом и присвоить ему статус травмированного игрока», – сказал .