«Барыс» продлил контракты с Бракко, Ногьером, Шапю, Кайыржаном и еще 4 игроками

«Барыс» объявил о продлении контрактов с 8 игроками.

Соглашения с , , , и Майклом Шапю рассчитаны на 1 сезон, с Александром Борисевичем, Кириллом Савицким и Тамирланом Гайтамировым – на 2 сезона.

В минувшем сезоне Ногьер за 49 матчей заработал 8 (1+7) очков.

Бракко за 59 матчей набрал 40 (14+26) баллов за результативность, став третьим бомбардиром команды.

В активе Кайыржана 2 шайбы и 1 передача в 47 играх регулярного чемпионата-2022/23.

Шалапов провел 33 матча и заработал 4 (1+3) балла за результативность.

Шапю не смог провести полноценный сезон из-за травмы. За 10 матчей форвард забросил 3 шайбы.

Борисевич за 21 матч набрал 8 (3+5) очков. Савицкий за 54 игры забросил 11 шайб и сделал 8 передач.

Гайтамиров провел 30 матчей, забросил 1 шайбу и сделал 3 результативные передачи.