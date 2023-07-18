Nike прекратила сотрудничество с Федерацией хоккея Канады из-за секс-скандалов

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Nike прекратила сотрудничество с Федерацией хоккея Канады из-за секс-скандалов.

Hockey Canada столкнулась с критикой из-за создания фондов для выплат по искам о сексуальных домогательствах и насилии, а также для оплаты услуг юристов, ведущих эти дела. С 1989 года по таким заявлениям было выплачено в общей сложности около 9 миллионов долларов.

В октябре 2022 года Nike сообщила, что приостанавливает сотрудничество с Федерацией хоккея Канады. 17 июля стало известно, что компания окончательно прекратила спонсорство.

«Nike больше не является спонсором Федерации хоккея Канады. Мы продолжим предоставлять изделия для спортсменов Hockey Canada в рамках нашего партнерства с ИИХФ, но наше индивидуальное партнерство с федерацией прекращено», – сообщил представитель компании.

Nike и Hockey Canada были партнерами с 1999 года.

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