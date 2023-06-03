Федерация хоккея Канады о месяце истории коренных народов: «Мы полны решимости продолжать привлекать внимание к наследию инуитов и метисов в хоккейном мире»

Федерация хоккея Канады намерена продолжать работать с общинами коренных народов страны.

«В июне мы празднуем месяц истории коренных народов!

Мы полны решимости продолжать нашу работу с общинами коренных народов и привлекать внимание к наследию коренных народов, инуитов и метисов в хоккейном мире», – говорится в заявлении Федерации хоккея Канады.