Федерация хоккея Канады о месяце истории коренных народов: «Мы полны решимости продолжать привлекать внимание к наследию инуитов и метисов в хоккейном мире»

Теги Сборная Канады по хоккею Федерация хоккея Канады Хоккей

Федерация хоккея Канады намерена продолжать работать с общинами коренных народов страны.

«В июне мы празднуем месяц истории коренных народов!

Мы полны решимости продолжать нашу работу с общинами коренных народов и привлекать внимание к наследию коренных народов, инуитов и метисов в хоккейном мире», – говорится в заявлении Федерации хоккея Канады.

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