Федерация хоккея Канады узнала о групповом сексуальном насилии на МЧМ-2003. Россия выиграла тот турнир

расследует предполагаемый инцидент группового сексуального насилия.

«Вчера вечером Федерация хоккея Канады узнала о предполагаемом групповом сексуальном насилии в 2003 году с участием игроков национальной молодежной сборной 2002-2003 годов после того, как журналист TSN Рик Уэстхед связался с нами по поводу тревожных подробностей предполагаемого инцидента.

Господин Уэстхед сообщил, что разговаривал с несколькими свидетелями, которые предоставили ему подробное описание ситуации. Депутат Джон Нэйтер владеет той же или схожей информацией.

Подробности в электронном письме господина Уэстхеда вызвали глубокую тревогу. Федерация хоккея Канады немедленно связалась с региональной полицией Галифакса, поскольку Галифакс был одним из городов-организаторов молодежного чемпионата мира в 2003 году. Мы попросили господина Уэстхеда немедленно связаться с полицией и призвать его источники сделать то же самое.

Мы также просим депутата Нэйтера связаться с властями и передать любую информацию, которую он или его окружение получили об этом предполагаемом групповом сексуальном насилии.

Федерация хоккея Канады стремится положить конец культуре молчания в хоккее. Поэтому мы публично просим всех, кто знает об этом инциденте, сообщить в полицию.

Две недели назад, до получения электронного письма господина Уэстхеда, до сотрудников дошла информация о том, что «что-то плохое произошло на молодежном чемпионате мира в 2003 году», но им не сообщили никаких подробностей.

Чтобы узнать больше, Федерация хоккея Канады наняла сторонних следователей, чтобы попытаться найти больше информации.

Мы считаем, что предполагаемый инцидент должен быть расследован властями, и просим полицию начать расследование этой тревожной ситуации. Федерация хоккея Канады будет сотрудничать с властями и поддерживать их всеми возможными способами», – сообщается в заявлении федерации.

МЧМ-2003 проходил в канадских городах Сидни и Галифакс. В финале турнира встречались сборные Канады и России. Россияне победили со счетом 3:2.

В том составе молодежной сборной Канады выступали такие хоккеисты, как , Карло Колайаково, Стив Эминджер, Джефф Войвитка, , , Пьер Паренто, , , Мэтт Стэйджан.

Также ранее Федерация хоккея Канады возобновила расследование секс-скандала с участием победителей МЧМ-2018.