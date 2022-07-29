Федерация хоккея Канады выплатила 8,9 млн долларов по искам о сексуальном насилии с 1989 года. Большую часть – по делу детского тренера Тео Флери

выплатила 8,9 млн долларов по искам о сексуальном насилии.

Руководители Hockey Canada заявили парламентской комиссии, что с 1989 года организация выплатила 8,9 миллиона долларов в качестве компенсации по искам о сексуальных домогательствах и насилии. Деньги выплачивались 21 жалобщику.

Финансовый директор федерации Брайан Кайро сообщил, что она выплатила из своего фонда 7,6 млн долларов компенсации по 9 искам. Он пополнялся за счет членских взносов и инвестиций.

Из этих денег 6,8 млн долларов были направлены на выплаты по искам, связанным с делом Грэма Джеймса. Бывший детский тренер был осужден за сексуальное насилие над молодыми хоккеистами. Одной из его жертв был обладатель Кубка Стэнли Теорен Флери.

При этом еще 12 исков на общую сумму 1,3 млн долларов были покрыты за счет страховок.

На прошлой неделе федерация подверглась критике со стороны премьер-министра Канады Джастина Трюдо за использование средств фонда для урегулирования исков о сексуальных домогательствах и насилии. Руководство уже заявило, что больше не будет так делать.

При этом на слушаниях и Кайро, и глава федерации Скотт Смит выступали в защиту фонда. По их мнению, он необходим, потому что страховки не покрывают все виды претензий. Кайро привел в качестве примера дело Джеймса.

«Страховые компании не собирались страховать такие случаи», – сказал Кайро членам комиссии.

«Мы не использовали деньги для защиты нашего имиджа. Мы использовали деньги, чтобы реагировать на эти ситуации и поддерживать жертв… Мы использовали деньги для поддержки пострадавших семей», – сказал Смит.