Кэтрин Хендерсон стала президентом Федерации хоккея Канады. Она 7 лет возглавляла Федерацию керлинга
Кэтрин Хендерсон стала президентом Федерации хоккея Канады.
В последние 7 лет она занимала должность президента Федерации керлинга Канады.
Ранее 60-летняя Хендерсон была старшим вице-президентом по маркетингу и доходам в оргкомитете Панамериканских игр-2015, проходивших в Торонто.
Прошлое руководство HockeyCanada было вынуждено уйти в отставку на фоне секс-скандала.
В мае 2022 года Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии.
Дело вызвало широкий общественный резонанс. Федерация хоккея Канады столкнулась с критикой из-за создания фондов для выплат по искам о сексуальных домогательствах и насилии, а также для оплаты услуг юристов, ведущих эти дела. С 1989 года по таким заявлениям было выплачено в общей сложности около 9 млн долларов.
Организация лишилась ряда спонсоров и была подвергнута критике премьер-министром страны Джастином Трюдо.
Отмечается, что назначение нового руководителя уже положительно повлияло на восстановление отношений со спонсорами – компания Bauer возобновила партнерские отношения с федерацией.
Федеральное правительство Канады восстановило финансирование Hockey Canada в апреле.
Во время работы в федерации керлинга Хендерсон боролась за равную оплату труда для мужских и женских команд. Также под ее руководством было осуществлено финансовое оздоровление бизнес-модели организации.
В прошлом году Хендерсон получила диплом МОК за достижения в обеспечении гендерного равенства в спорте.
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