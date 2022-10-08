Nike, Imperial Oil, Chevrolet Canada и Tim Hortons не будут спонсировать Федерацию хоккея Канады из-за секс-скандалов

Федерация хоккея Канады потеряла ряд спонсоров из-за секс-скандалов.

Hockey Canada столкнулась с критикой из-за создания фондов для выплат по искам о сексуальных домогательствах и насилии, а также для оплаты услуг юристов, ведущих эти дела. С 1989 года по таким заявлениям было выплачено в общей сложности около 9 миллионов долларов.

7 октября Nike сообщил, что приостанавливает сотрудничество с Федерацией хоккея Канады.

Таким образом, на данный момент все четыре основных партнера организации – Nike, Imperial Oil, TELUS и Tim Hortons – прекратили либо приостановили поддержку федерации.

«Nike считает, что спорт должен создавать безопасную и благоприятную среду для всех спортсменов. Мы очень обеспокоены сообщениями о Федерации хоккея Канады. Мы считаем, что необходимы существенные действия для поддержки спортсменов и преобразования хоккея для будущих поколений.

После изучения реакции федерации мы приостановили наше сотрудничество и поддержку. Мы продолжим следить за ситуацией и будем ждать дополнительной информации о действиях Hockey Canada по рассмотрению результатов расследований и созданию безопасных условий для всех спортсменов», – говорится в заявлении Nike.

Canadian Tire заявила, что приняла решение «прекратить сотрудничество с Hockey Canada». Imperial Oil, TELUS, Tim Hortons и Scotiabank также подтвердили, что не будут поддерживать мужские хоккейные программы в сезоне-2022/23.

«TELUS не будет спонсировать мужские хоккейные программы Федерации хоккея Канады в сезоне-2022/23, включая предстоящий МЧМ. Мы остаемся страстными фанатами и сторонниками хоккея и стремимся к системным изменениям, чтобы сделать хоккей безопасным для всех», – сообщили в TELUS.

Chevrolet Canada также заявила, что отказывается спонсировать Hockey Canada.

Федерация хоккея Канады узнала о групповом сексуальном насилии на МЧМ-2003. Россия выиграла тот турнир