Ротенберг сообщил о переходе Ожиганова в «Динамо»: «Жиге спасибо за работу в СКА и важный след в истории клуба»

Теги СКА переходы КХЛ Динамо Игорь Ожиганов Роман Ротенберг Хоккей

Защитник Игорь Ожиганов переходит из СКА в московское «Динамо».

«Игорь Ожиганов продолжит карьеру в московском «Динамо». Это наше совместное решение, которое для всех стало оптимальным.

Хочу сказать Жиге спасибо за работу в СКА на протяжении этих лет и пожелать удачи в новом коллективе. Уверен, что для Игоря игра в родном городе будет особенно приятна.

Жига отыграл в СКА 224 матча, честно отработал четыре сезона в нашей команде и оставил свой важный след в истории клуба. Спасибо и до встречи на льду!» – написал главный тренер и генеральный директор петербургского клуба Роман Ротенберг.

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3 комментария

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Nikolay_exp
А Жига ему в ответ: да не за что, Ротан
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йозе марино
поздравляю Ожиганова, будет теперь играть за нормальный клуб! надеюсь ске получили за него не 1000 рублей, а 500))
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