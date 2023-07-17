Ротенберг сообщил о переходе Ожиганова в «Динамо»: «Жиге спасибо за работу в СКА и важный след в истории клуба»

Защитник Игорь Ожиганов переходит из СКА в московское «Динамо».

«Игорь Ожиганов продолжит карьеру в московском « ». Это наше совместное решение, которое для всех стало оптимальным.

Хочу сказать спасибо за работу в на протяжении этих лет и пожелать удачи в новом коллективе. Уверен, что для Игоря игра в родном городе будет особенно приятна.

Жига отыграл в СКА 224 матча, честно отработал четыре сезона в нашей команде и оставил свой важный след в истории клуба. Спасибо и до встречи на льду!» – написал главный тренер и генеральный директор петербургского клуба .