Переговоры по Ожиганову заморожены. «Динамо» готово взять игрока за 1000 рублей, СКА хочет существенную компенсацию

Теги СКА возможные переходы Динамо Игорь Ожиганов Матч ТВ Хоккей

СКА и московское «Динамо» не могут договориться о переходе Игоря Ожиганова.

На данный момент переговоры зашли в тупик, потому что клубы имеют слишком разный взгляд на трансфер хоккеиста, об этом сообщает «Матч ТВ».

СКА необходимо расстаться с несколькими дорогостоящими игроками, чтобы соответствовать потолку зарплат КХЛ.

В московском «Динамо» знают, что Игорь Ожиганов является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, поэтому готовы забрать защитника за символическую тысячу рублей.

Однако СКА отказывается от такого предложения, поскольку хочет получить существенную компенсацию за игрока.

При этом обменять Ожиганова в другой клуб СКА не может, так как у хоккеиста подписан стандартный запрет на обмен – пункт, согласно регламенту вступающий в силу после 29 лет.

На этом переговоры были заморожены – оба клуба изучают ситуацию на рынке.

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24 комментария

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Максим Алдошин
Отдать им еще игроков 10, чтобы совсем лопнули от своей жадности. Понаберут игроков, и еще выеживаются с их расставанием.
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Аслан Ильясов
я тоже готов забрать его за тысячу и продать подороже)))
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Dima Lopatin
Так и надо со СКА…
Надо пользоваться возможностью забрать бесплатно его, у СКА по факту нет другого выбора.
Либо не влезть в потолок, либо отдать за 1000₽.
В идеале ещё можно сторговаться, чтобы часть ЗП платили в Питере:)
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Адская Сметана
Ответ Ron Weasley
«Динамо» готово взять игрока за 1000 рублей, СКА хочет существенную компенсацию. Ok, даю 1500 рублей
а его зарплату в 65 млн потянешь?
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madflava
Да взяли бы Марченко, пока тот свободен. Да, он после травмы еще в свои кондиции не пришел, но в клубе есть отличный мед. персонал, в отличие от Ярoславля, где игроков в таких случаях расторгают как Петтерсона, например.
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Jeff Lebowski
Его взяли за тыщу рублей
И за мясистые ягодицы.
Пусть поцанчик и не еврей,
Только Вротену мог пригодиться.
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ОлегИванов
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Ответ Ron Weasley
«Динамо» готово взять игрока за 1000 рублей, СКА хочет существенную компенсацию. Ok, даю 1500 рублей
Возьмёшь и что дальше?
Что Ожиганов будет делать у тебя дома? В настольный хоккей играть с женой?
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Jeff Lebowski
Ответ Аслан Ильясов
я тоже готов забрать его за тысячу и продать подороже)))
Дело Паниковского живёт!
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Кеша
🤣🤣🤣🤣🌭
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Кеша
🍭🌭
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Кеша
Shamarin🤡
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Кеша
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Илья Илья
Предлагаю так, у потенциальных игроков сборной под потолок уходит 50% зп) ротенберг не благодари
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Rudenzik
У Ска руки связаны, у Ожиганова самая большая зарплата в команде среди защитников и в потолок надо как-то вписываться, Динамо об этом хорошо известно
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marshal .masha
Пора уже запрещать эти обмены на деньги
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Kot Yoshkin
"Собаки на сене..." 🤬
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Дмитрий9779
Оставьте Игоря в команде,хватит уже тупить,есть с кем расстаться.
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