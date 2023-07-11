Переговоры по Ожиганову заморожены. «Динамо» готово взять игрока за 1000 рублей, СКА хочет существенную компенсацию
СКА и московское «Динамо» не могут договориться о переходе Игоря Ожиганова.
На данный момент переговоры зашли в тупик, потому что клубы имеют слишком разный взгляд на трансфер хоккеиста, об этом сообщает «Матч ТВ».
СКА необходимо расстаться с несколькими дорогостоящими игроками, чтобы соответствовать потолку зарплат КХЛ.
В московском «Динамо» знают, что Игорь Ожиганов является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, поэтому готовы забрать защитника за символическую тысячу рублей.
Однако СКА отказывается от такого предложения, поскольку хочет получить существенную компенсацию за игрока.
При этом обменять Ожиганова в другой клуб СКА не может, так как у хоккеиста подписан стандартный запрет на обмен – пункт, согласно регламенту вступающий в силу после 29 лет.
На этом переговоры были заморожены – оба клуба изучают ситуацию на рынке.
Надо пользоваться возможностью забрать бесплатно его, у СКА по факту нет другого выбора.
Либо не влезть в потолок, либо отдать за 1000₽.
В идеале ещё можно сторговаться, чтобы часть ЗП платили в Питере:)
И за мясистые ягодицы.
Пусть поцанчик и не еврей,
Только Вротену мог пригодиться.
Что Ожиганов будет делать у тебя дома? В настольный хоккей играть с женой?