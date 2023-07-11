Переговоры по Ожиганову заморожены. «Динамо» готово взять игрока за 1000 рублей, СКА хочет существенную компенсацию

СКА и московское «Динамо» не могут договориться о переходе Игоря Ожиганова.

На данный момент переговоры зашли в тупик, потому что клубы имеют слишком разный взгляд на трансфер хоккеиста, об этом сообщает «Матч ТВ».

СКА необходимо расстаться с несколькими дорогостоящими игроками, чтобы соответствовать потолку зарплат КХЛ.

В московском знают, что является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, поэтому готовы забрать защитника за символическую тысячу рублей.

Однако СКА отказывается от такого предложения, поскольку хочет получить существенную компенсацию за игрока.

При этом обменять Ожиганова в другой клуб СКА не может, так как у хоккеиста подписан стандартный запрет на обмен – пункт, согласно регламенту вступающий в силу после 29 лет.

На этом переговоры были заморожены – оба клуба изучают ситуацию на рынке.