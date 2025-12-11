Сушинский на вопрос про 7 ассистентов в «России 25»: «Не в том белье копаетесь, это мировая практика. В одной игре может быть один капитан, в другой – следующий»

Сушинский про 7 ассистентов капитана в «России 25»: это мировая практика.

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский высказался о семи ассистентах капитана в заявке «России 25» на Кубок Первого канала

Ранее стало известно, что Александр Елесин будет капитаном сборной «России 25» на Кубке Первого канала. Помогать ему будут ассистенты: Илья Сафонов, Максим Соркин, Роман Канцеров, Максим Джиошвили, Илья Карпухин, Богдан Конюшков и Прохор Полтапов.

«Я ничего плохого в этом не вижу. Многие тренеры практикуют такое. В одной игре может быть один капитан, в другой – следующий.

Поэтому здесь вы не в том белье копаетесь, это мировая практика», – заявил Сушинский.

