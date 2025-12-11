Ротенберг о клубах, которые не отпустили игроков на КПК: «Сборная России – самое важное, что есть, мы обязаны отдать долг родине. Администрация президента, Минспорт нам помогают. Бог всем судья!»

Ротенберг о клубах, которые не отпустили игроков на КПК: Бог всем судья.

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о ситуации с вызовом игроков в национальную команду.

«Россия 25» сыграет против Беларуси и Казахстана на Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 11 по 14 декабря.

– Мы благодарим все клубы, которые прислали нам игроков. Эти хоккеисты – лидеры чемпионата, и они приезжают в сборную с огромным удовольствием. Мы благодарны каждому. Замечательные ребята из «Северстали », и я могу очень долго перечислять…

– А я слышал, какие-то клубы КХЛ не дали игроков. Например, на плакате к турниру изображен Валентин Зыков из СКА, но его в составе нет.

– Я не хочу сейчас обсуждать эти моменты. После турнира мы об этом обязательно поговорим. Мы сейчас сконцентрированы на тех ребятах, которые с нами…

Бог всем судья! Только так. Потому что сборная России – это самое важное, что есть. Это возможность игрокам развиваться. И мы все здесь, на нашей родине. Мы все обязаны отдать ей долг.

Мы все живем в России. Мы с клубами все вместе. Государство и министерство спорта нам помогают. Администрация президента РФ нам помогает. Мы все вместе, и должны помнить об этом.

При всем уважении к легионерам, которые приезжают в КХЛ , наше будущее – за российскими ребятами. И они сейчас здесь, в раздевалке сборной России. Это костяк нашей национальной команды. И мы все работаем во благо развития российского хоккея, – заявил Ротенберг.

31 игрок вошел в итоговый состав «России 25» на Кубок Первого канала, из СКА нет никого. Радулов, Исаев, Набоков, Каюмов, Бучельников и Коваленко не сыграют на турнире