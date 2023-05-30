СКА может обменять Ожиганова в московское «Динамо». Трансфер возможен при согласии игрока уменьшить зарплату – она будет 65 млн в следующем сезоне
Московское «Динамо» может выменять Игоря Ожиганова у СКА.
Действующее соглашение защитника и петербургского клуба рассчитано до 2026 года.
Как сообщает «Матч ТВ», обмен Игоря Ожиганова в московское «Динамо» возможен при условии, что хоккеист будет готов пересмотреть контракт в сторону уменьшения.
Если в прошедшем сезоне годовой оклад игрока составлял 40 миллионов рублей, то в следующем он повысится до 65 миллионов.
В прошлом сезоне Ожиганов набрал 37 (11+26) очков при полезности «плюс 11» в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф хоккеист отметился 7 (2+5) баллами при полезности «плюс 7» в 15 играх.
а как насчёт удержать часть контракта в ведомости СКА, возглавляемого гениальным селекционером?