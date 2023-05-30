СКА может обменять Ожиганова в московское «Динамо». Трансфер возможен при согласии игрока уменьшить зарплату – она будет 65 млн в следующем сезоне

Московское «Динамо» может выменять Игоря Ожиганова у СКА.

Действующее соглашение защитника и петербургского клуба рассчитано до 2026 года.

Как сообщает «Матч ТВ», обмен в московское « » возможен при условии, что хоккеист будет готов пересмотреть контракт в сторону уменьшения.

Если в прошедшем сезоне годовой оклад игрока составлял 40 миллионов рублей, то в следующем он повысится до 65 миллионов.

В прошлом сезоне Ожиганов набрал 37 (11+26) очков при полезности «плюс 11» в 62 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф хоккеист отметился 7 (2+5) баллами при полезности «плюс 7» в 15 играх.