Игорь Ожиганов рассказал, что Александр Овечкин и Андрей Марков были его кумирами в детстве.

– Вы рассказывали, что в 16 лет встречались с Александром Овечкиным. А против него играли в НХЛ, когда выступали за «Торонто»?

– У меня вообще с ранних лет были два кумира – и . И вот когда я против них потом играл, у меня флешбэки из детства были. Как я смотрел за каждым их движением, внимательно изучал, учился. Такое чувство, что исполняется твоя детская мечта.

Как помню, 13 октября в мой день рождения мы выходим в на матч. В каком-то из эпизодов Овечкин кинул шайбу, находясь в метре от меня. У него бросок не получился, больно попал мне в ногу. И я еще подумал: «А если бы у него получился бросок? Что было бы с ногой?»

А против Маркова играл, когда он выступал в «Ак Барсе». Потом через Никиту Нестерова попросил достать его клюшку. Марков дал. Это было, когда мы проводили товарищеский матч перед олимпийской паузой.

Вообще для меня масштаб Маркова стал понятен еще в 1999 году, когда он из-за своих ворот забил знаменитый гол в ворота «Металлурга». Я как раз ходил на этот матч с родителями, мне было семь лет. Мы вообще часто ходили на игры московского «Динамо». И меня это потрясло. Ничего себе, человек из-за своих ворот забил! Через всю площадку! Буду теперь за ним наблюдать.

И я все помню – как Марков уехал в , как играл на Олимпиаде, как возвращался в Россию во время локаута. Очень сильный защитник, – сказал защитник .