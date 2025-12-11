«Красная Машина-Юниор» выиграла детский турнир 3х3 на Кубке Первого канала

«Красная Машина-Юниор» – победитель турнира «Кубок Первого канала. Дети 3х3».

«Красная Машина-Юниор » выиграла турнир 3х3 Кубка Первого канала среди детских команд.

Сегодня в рамках Кубка Первого канала впервые состоялся детский турнир в формате 3×3. Участниками стали четыре команды 2014 года рождения: «Красная Машина-Юниор», «Сибирь», «Химик» (Новополоцк) и «Барыс».

В первом матче дня «Красная Машина-Юниор» одержала победу над «Сибирью» со счетом 11:2. Во втором полуфинале «Барыс» обыграл «Химик» со счетом 5:0.

В матчн за третье место «Химик» одержал победу над «Сибирью» со счетом 7:2, завоевав бронзовые награды турнира.

В финале «Красная Машина-Юниор» обыграла «Барыс» со счетом 8:2.

Лучшим вратарем турнира признан Олжас Айтуаров из «Барыса», лучшим защитником – Захар Махин («Красная Машина-Юниор»).

Лучшим бомбардиром стал Семен Михалев из «Красной Машины-Юниор».

Самым ценным игроком признали Артема Султангареева («Красная Машина Юниор»).