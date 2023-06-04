Ожиганов играл с травмой два матча с ЦСКА: «Нужно еще три недели ходить с фиксатором на руке»
Игорь Ожиганов рассказал, что играл с травмой против ЦСКА в Кубке Гагарина.
В финале Запада армейцы из Санкт-Петербурга проиграли серию москвичам со счетом 2-4.
— Почему у вас правая рука в лангетке?
— Я получил травму в плей‑офф — в третьей игре серии с ЦСКА. Два матча играл с повреждением.
Недавно отскочил от операции — врачи сказали, что ее делать не нужно. Очень счастлив! Но нужно еще три недели ходить с фиксатором на руке, – сказал защитник СКА.
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