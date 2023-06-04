Ожиганов играл с травмой два матча с ЦСКА: «Нужно еще три недели ходить с фиксатором на руке»

Игорь Ожиганов рассказал, что играл с травмой против ЦСКА в Кубке Гагарина.

В финале Запада армейцы из Санкт-Петербурга проиграли серию москвичам со счетом 2-4.

— Почему у вас правая рука в лангетке?

— Я получил травму в плей‑офф — в третьей игре серии с . Два матча играл с повреждением.

Недавно отскочил от операции — врачи сказали, что ее делать не нужно. Очень счастлив! Но нужно еще три недели ходить с фиксатором на руке, – сказал защитник СКА.