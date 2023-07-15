«Странно, что не Ротенберг. Он вроде как везде у нас. Это шутка, конечно». Баранник о Медведеве во главе совета директоров СКА
Дмитрий Баранник пошутил о Романе Ротенберге, рассуждая о «Зените» и СКА.
Бывший полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» прокомментировал избрание генерального директора этого футбольного клуба Александра Медведева на должность председателя совета директоров хоккейного СКА.
– Александр Иванович работал в «Газпромэкспорт» – это, наверное, организация не меньше, чем футбольный клуб «Зенит» и хоккейный СКА. Поэтому, раз он выбрал такую позицию, то наверное, справится.
– Медведев раньше воспринимался как хоккейный человек. Как вы думаете, он теперь не охладеет к «Зениту», получив должность в СКА?
– Я знаю, что он всю жизнь был очень привязан к «Зениту», болел за футболистов. Это то поколение, которое выросло на хоккее и футболе. Зимой играли в хоккей, а летом – в футбол. Эта любовь с детства, возможно, Александру Ивановичу и привилась.
Он опытный человек, до этого руководил очень крупной компанией. Думаю, что Медведев знает, на что он идет. Странно, что не Ротенберг стал [председателем совета директоров СКА]. Он вроде как везде у нас (Роман Ротенберг работает в СКА в качестве главного тренера и генерального директора – примечание Sports.ru). Это шутка, конечно.
Можно только поздравить Александра Ивановича. Наверное, это произошло не вопреки его желанию.
– Если предположить, что Медведев покинет «Зенит», кто его может заменить?
– У «Зенита» есть основной спонсор – это «Газпром», Алексей Миллер. Он будет выбирать. Я думаю, что так вопрос пока не стоит.
– Как вы думаете, новое назначение Медведева может повлиять на шансы «Зенита» в борьбе за чемпионство?
– Конечно, нет.
– Почему? Все-таки совмещение – это не всегда хорошо.
– У всех хороших руководителей есть хорошие команды. В «Зените» уже создана команда, которая прошла огонь, воду и медные трубы. Думаю, что там все основные моменты уже давно отработаны, – сказал Баранник.
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