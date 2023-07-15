«Странно, что не Ротенберг. Он вроде как везде у нас. Это шутка, конечно». Баранник о Медведеве во главе совета директоров СКА

Дмитрий Баранник пошутил о Романе Ротенберге, рассуждая о «Зените» и СКА.

Бывший полузащитник и тренер-селекционер «Зенита» прокомментировал избрание генерального директора этого футбольного клуба на должность председателя совета директоров хоккейного СКА.

– Александр Иванович работал в «Газпромэкспорт» – это, наверное, организация не меньше, чем футбольный клуб «Зенит» и хоккейный СКА. Поэтому, раз он выбрал такую позицию, то наверное, справится.

– Медведев раньше воспринимался как хоккейный человек. Как вы думаете, он теперь не охладеет к « », получив должность в СКА?

– Я знаю, что он всю жизнь был очень привязан к «Зениту», болел за футболистов. Это то поколение, которое выросло на хоккее и футболе. Зимой играли в хоккей, а летом – в футбол. Эта любовь с детства, возможно, Александру Ивановичу и привилась.

Он опытный человек, до этого руководил очень крупной компанией. Думаю, что Медведев знает, на что он идет. Странно, что не Ротенберг стал [председателем совета директоров СКА]. Он вроде как везде у нас ( работает в СКА в качестве главного тренера и генерального директора – примечание Sports.ru). Это шутка, конечно.

Можно только поздравить Александра Ивановича. Наверное, это произошло не вопреки его желанию.

– Если предположить, что Медведев покинет «Зенит», кто его может заменить?

– У «Зенита» есть основной спонсор – это « », . Он будет выбирать. Я думаю, что так вопрос пока не стоит.

– Как вы думаете, новое назначение Медведева может повлиять на шансы «Зенита» в борьбе за чемпионство?

– Конечно, нет.

– Почему? Все-таки совмещение – это не всегда хорошо.

– У всех хороших руководителей есть хорошие команды. В «Зените» уже создана команда, которая прошла огонь, воду и медные трубы. Думаю, что там все основные моменты уже давно отработаны, – сказал Баранник.

Гендиректор «Зенита» Медведев стал главой СКА вместо Тимченко. Юрзинов вошел в совет директоров