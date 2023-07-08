Костин о переходе в «Детройт»: «У русских там карьера всегда складывалась хорошо. Продолжу эту традицию, надеюсь»

Теги Детройт Эдмонтон НХЛ Давид Перрон Робби Фаббри Вилле Хуссо Клим Костин Джейк Уолмэн Хоккей

Клим Костин высказался о своем переходе в «Детройт».

«Эдмонтон» обменял россиянина в «Ред Уингс» перед открытием рынка свободных агентов.

24-летний форвард подписал с новым клубом контракт на 2 года с кэпхитом 2 миллиона долларов. 

«Не смогли договориться с «Эдмонтоном». Но ничего страшного. Жизнь продолжается, идем дальше. Новый этап. Посмотрим, как пойдет. Будем работать.

У «Детройта» великая история. У русских там карьера всегда складывалась хорошо. Надеюсь, что эту традицию продолжу. 

Из команды знаю 4-5 человек, с кем были вмеcте в «Сент-Луисе» – Уолмэна, Перрона, Хуссо, Фаббри и Сундквиста, но его вроде поменяли. 

Сразу, как обмен произошел, Джейк Уолмэн сразу мне позвонил. Мы с ним хорошо общались в «Сент-Луисе». Он поздравил меня с обменом. Сказал, что очень рад, что очень ждет заключения контракта и ждет меня в «Детройте», – сказал Костин

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2 комментария

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Misson
Джейк Уолмэн хороший парень.
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+2
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