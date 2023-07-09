Костин заявил, что Хартли сыграл самую важную роль в его карьере: «Хотел придушить его первые три месяца. Заходит: «Климер, школа». Нас с Чинаховым дрючил просто»

Теги Авангард Боб Хартли НХЛ КХЛ Клим Костин Егор Чинахов Хоккей

Клим Костин считает, что Боб Хартли сыграл самую важную роль в его карьере.

– Насколько важную роль сыграл Боб Хартли в твоей карьере?

– Я бы сказал, что самую важную. После школы Хартли я стал совсем другим хоккеистом. Он научил мелким деталям. Если их постоянно выполняешь, то придешь к успеху.

Я не обращал внимание на маленькие детали – он учил клюшку так поставить в зоне защиты, коньки так [поставить]. Мне было без разницы. А на самом деле все состоит из мелочей. Если ты это делаешь – выигрываешь игру.

После каждой игры один на один два часа весь матч смотрим. И вот продолжалось до января. Я приехал [в «Авангард»], он мне говорит: «Чего хочешь?».

Я говорю: «Ну, так сейчас выйду, в большинстве вопросы порешаю, чего-нибудь позабиваю и поеду назад – в НХЛ». Он такой: «Без проблем».

Первую игру сыграл, в обороне пару ошибок. Следующая игра – говорит, 13-м [нападающим] переодеваешься. Я говорю: «Не понял, я вроде из НХЛ приехал». Он полностью поменял мое отношение к хоккею. Он научил профессионализму.

– После той игры, когда тебя переодели 13-м, ты подходишь, спрашиваешь: «Коуч, что я не так сделал, почему»?

– Нет, я вообще ничего не говорил. Первые три месяца я хотел его придушить. Я ложился спать и думаю: «Вот завтра пойду на тренировку, придушу».

После каждой тренировки, после каждой игры он заходит в раздевалку, зовет меня: «Климер, школа». Он называл это школой. Я и Чинахов. Вот нас двоих дрючил просто.

Мы сидим по очереди с ним один на один по полтора часа – минимум. Разбираешь смены, каждую смену прогоняет по три раза. Там: «В углу коньки не так развернул, а нужно было так».

Говорю: «Блин, да какая разница, я же с шайбой выехал». Он: «Нет, поедешь в НХЛ, там так не получится», – сказал нападающий «Детройта» Клим Костин.

В сезоне-2020/21 Костин выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Маслов
да,Хартли тренер с большой буквы.,как его сейчас не хватает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Асадчих
Вспоминается, насколько здорово в плей-офф чемпионского сезона раскрылся Клим. Прогресс был огромный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий