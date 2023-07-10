Костин о США: «Был эффект «вау» – немногим удается там побывать. Менталитет отличается – все друг другу улыбаются, очень добрые и вежливые. Первое время я смущался»

Клим Костин описал менталитет американцев.

Нападающий «Детройта», ранее выступавший за «Сент-Луис» и «Эдмонтон», в интервью Sports.ru поделился мыслями о жизни в США и Канаде.

– Какими были первые впечатления от Америки?

– Был эффект «вау» – немногим удается там побывать. Люди говорят на другом языке, менталитет отличается – все друг другу улыбаются, очень добрые и вежливые. На драфте в Чикаго хорошо провели время. Агенты и клубы, которые приглашали, оплачивали счета в дорогих ресторанах.

Когда приехал на сезон в Сан-Антонио, уже снял розовые очки, и наступили серые будни. Без знания языка депрессовал, много пролил слез. Думаю, каждому надо через это пройти, так закалялся характер.

– Было желание уехать?

– Большое. Останавливал папа. Через пару недель он прилетел, сказал, что будем вместе жить и тогда точно справимся. Я приходил домой, он меня там ждал, и это спасало.

Первое время меня смущало, что люди улыбаются. Они могли остановиться на улице и спросить, как дела, где живу, как день и так далее. А я кроме «хэллоу» ничего не мог сказать.

Это первое время напрягало – я надевал наушники, опускал голову и убегал. Теперь понимаю, как это выглядит со стороны. Я бы подумал, что у парня что-то с головой не в порядке.

– Сейчас ты сам можешь заговорить с кем-то на улице первым?

– Без проблем вообще. Ни разу не было такого, чтобы я вышел с арены и по пути домой со мной не поговорили бы минимум два человека. Даже пара фраз: «Как настроение? Как дела в команде?».

Эдмонтон реально живет хоккеем: все болеют, переживают. Игроков знают в лицо.

– В Сент-Луисе было не так?

– Там в основном все живут своей жизнью и на хоккей ходят как на развлечение – как в парк с семьей. В Эдмонтоне все болеют: проиграли – люди пьют и плачут, выиграли – пьют, улыбаются.

После поражений лучше не ходить в рестораны – могут подойти и высказать недовольство: мол, ребята, давайте в себя приходите, игра не на вашем уровне. Там все понимают хоккей – и ценят самоотдачу.

– Но бывает же, когда после игры вообще не хочешь разговаривать?

– Вообще нет. Даже если после плохой игры раздраженный – всегда остановлюсь и перекинусь парой фраз, – сказал Костин.

«Человек без веры в Бога – опасный». Интервью Клима Костина – в НХЛ о нем заботился даже Макдэвид