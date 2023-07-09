Костин не ответил Макдэвиду на звонок в три часа ночи: «Написал: «Извини, братуха, у меня ночь была». Ему понравилось со мной играть. Я ответил: «НХЛ – это бизнес, и ты должен урвать свой кусок»

Клим Костин рассказал о разговоре с Коннором Макдэвидом из-за переговоров с «Эдмонтоном».

«Он позвонил мне в три часа ночи, когда я был в Пензе, когда все решалось по контракту.

Это было, может, пару недель назад. Он позвонил в три часа ночи, но я не смог ответить, потому что спал глубоким сном.

Утром проснулся, написал: «Извини, у меня ночь была, братуха, давай, если хочешь, звони сейчас».

Потом мы немного переписывались, он говорит, что хотел бы меня видеть назад, и что ему понравилось со мной играть. Я говорю: «Мне тоже».

Я ему ответил: «Коннор, конечно, я хотел бы остаться, но – это бизнес, и ты должен урвать свой кусок, если есть возможность», – сказал нападающий , который после обмена подписал контракт с « » с зарплатой два миллиона долларов в год.