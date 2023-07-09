Костин не ответил Макдэвиду на звонок в три часа ночи: «Написал: «Извини, братуха, у меня ночь была». Ему понравилось со мной играть. Я ответил: «НХЛ – это бизнес, и ты должен урвать свой кусок»

Теги Детройт Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Клим Костин Хоккей

Клим Костин рассказал о разговоре с Коннором Макдэвидом из-за переговоров с «Эдмонтоном».

«Он позвонил мне в три часа ночи, когда я был в Пензе, когда все решалось по контракту.

Это было, может, пару недель назад. Он позвонил в три часа ночи, но я не смог ответить, потому что спал глубоким сном.

Утром проснулся, написал: «Извини, у меня ночь была, братуха, давай, если хочешь, звони сейчас».

Потом мы немного переписывались, он говорит, что хотел бы меня видеть назад, и что ему понравилось со мной играть. Я говорю: «Мне тоже».

Я ему ответил: «Коннор, конечно, я хотел бы остаться, но НХЛ – это бизнес, и ты должен урвать свой кусок, если есть возможность», – сказал нападающий Клим Костин, который после обмена подписал контракт с «Детройтом» с зарплатой два миллиона долларов в год.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*MVP*
Ответ Юра Г
чувак, тебе 24. какой кусок? прокачивайся рядом с Конором и наигрывай на контракт жизни!
Костин не играл и не будет играть в звене с Коннором
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El Sarcasmo
"видеть назад"
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dundee
Вот так КХЛ, оповестил Дэйли))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий