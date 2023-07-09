Костин о готовности играть в НХЛ за тарелку супа: «В НБА маскот 650 тысяч долларов получает. А у меня, игрока НХЛ, 750 тысяч»

Теги Детройт Сент-Луис Эдмонтон НБА НХЛ Клим Костин Хоккей

Клим Костин сравнил зарплаты хоккеиста НХЛ и маскота в НБА.

– Ты говорил в интервью, что готов хоть за тарелку супа в НХЛ остаться.

– Был молодой. НХЛ – это мечта, конечно. Например, я в том году подписал контракт на 750 тысяч долларов с «Сент-Луисом». Минимальный контракт в НХЛ.

Знаю, что маскоты, которые перед играми в НБА прыгают – 650 тысяч получают. А у меня, игрока НХЛ, 750 тысяч. У нас разница сто тысяч.

Там прикол закинули. Есть много игроков в НХЛ, у кого зарплата 750 тысяч, но на фотографию выбрали именно меня и вот этого маскота.

Говорят, вот игрок НХЛ и... Закинули и все мне пишут: «Ха-ха». Я поржал, но все равно в глубине души ты этим мотивируешься, – сказал нападающий Клим Костин, который перешел в «Детройт» из «Эдмонтона».

В «Детройтом» хоккеист подписал соглашение с зарплатой два миллиона долларов в год.

11 комментариев

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Mephi027
650к это намного, НАМНОГО больше средней зарплаты в любом штате США.

Минимум в 10 раз, а может и в 15, если штат депрессивный типа Огайо.

Так что грех жаловаться.

Ну и с другой стороны, надо чётко понимать, что баскетбол намного популярнее хоккея в США.
+13
-2
+11
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ОттоДракула
Один-единственный маскот столько получает: в Денвере. Остальные в среднем около 60 тысяч в год имеют.
+11
-3
+8
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Light Yagami
Нормальная зп 750 000, учитывая что тебя никто не знает и ты спокойно можешь зачиллиться в толпе.
+5
-2
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Рахон Р.
Ответ Galaktika
Этот маскот один в клубе, а таких как Костин в НХЛ пруд пруди. Никого же не удивляет, что кг копченой колбасы стоит по 2000 руб./кг. Если умножить, на 1800 кг (средний вес машины), то получается вы колбасу покупаете по цене неплохого прямо скажем автомобиля. Подумайте об этом
херасе у вас там колбаса
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Mephi027
Ответ Рахон Р.
херасе у вас там колбаса
Забористая колбаска
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Mephi027
Ответ LaVa
Можно сравнить с зарплатой учителя, сотрудника аналога вкусно и точка, клубного билетера?
Учитель 2500-3500 долларов в месяц

Вспоминаем Breaking Bad, где учитель подрабатывает на автомойке.

Для России это отличные деньги, а там не разгуляться. 35-40к в год.
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