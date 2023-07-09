Костин о готовности играть в НХЛ за тарелку супа: «В НБА маскот 650 тысяч долларов получает. А у меня, игрока НХЛ, 750 тысяч»

Клим Костин сравнил зарплаты хоккеиста НХЛ и маскота в НБА.

– Ты говорил в интервью, что готов хоть за тарелку супа в остаться.

– Был молодой. НХЛ – это мечта, конечно. Например, я в том году подписал контракт на 750 тысяч долларов с « ». Минимальный контракт в НХЛ.

Знаю, что маскоты, которые перед играми в НБА прыгают – 650 тысяч получают. А у меня, игрока НХЛ, 750 тысяч. У нас разница сто тысяч.

Там прикол закинули. Есть много игроков в НХЛ, у кого зарплата 750 тысяч, но на фотографию выбрали именно меня и вот этого маскота.

Говорят, вот игрок НХЛ и... Закинули и все мне пишут: «Ха-ха». Я поржал, но все равно в глубине души ты этим мотивируешься, – сказал нападающий , который перешел в «Детройт» из « ».

В «Детройтом» хоккеист подписал соглашение с зарплатой два миллиона долларов в год.