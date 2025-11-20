Задоров против «Анахайма»: 5-я передача, «+1», 7 бросков, 2 хита и 21:33 на льду. У защитника «Бостона» 6 очков в 22 матчах сезона НХЛ
Никита Задоров сделал пятую результативную передачу в сезоне НХЛ.
Защитник «Бостона» Никита Задоров сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:4).
Во втором периоде он ассистировал в моменте с голом Мики Эйссимонта.
Также в матче с «Дакс» Задоров набрал показатель полезности «плюс 1», нанес семь бросков по воротам, заблокировал один бросок соперника, выполнил два силовых приема и провел на льду 21:33 (2:59 – в меньшинстве).
В этом сезоне Задоров записал на свой счет 6 (1+5) баллов при полезности «плюс 2» и 44 минутах штрафа в 22 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости