Задоров против «Анахайма»: 5-я передача, «+1», 7 бросков, 2 хита и 21:33 на льду. У защитника «Бостона» 6 очков в 22 матчах сезона НХЛ

Никита Задоров сделал пятую результативную передачу в сезоне НХЛ.

Защитник «Бостона » Никита Задоров сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма » (3:4).

Во втором периоде он ассистировал в моменте с голом Мики Эйссимонта .

Также в матче с «Дакс» Задоров набрал показатель полезности «плюс 1», нанес семь бросков по воротам, заблокировал один бросок соперника, выполнил два силовых приема и провел на льду 21:33 (2:59 – в меньшинстве).

В этом сезоне Задоров записал на свой счет 6 (1+5) баллов при полезности «плюс 2» и 44 минутах штрафа в 22 матчах чемпионата НХЛ .