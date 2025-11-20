Дюбе заработает 26 млн рублей за остаток сезона в СКА, в следующем сезоне – 45+5 млн
24-летний нападающий перешел в СКА в рамках обмена из «Трактора».
По информации Metaratings, по новому двухлетнему контракту со СКА Дюбе заработает 26 млн рублей в виде оклада за остаток нынешнего сезона. В следующем сезоне оклад игрока составит 45 млн рублей, бонусная часть – 5 млн.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Дюбе провел 24 матча и набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 2».
