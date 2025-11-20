  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыбин о возможном возвращении Гру в КХЛ: «Вряд ли это допустимо, бросать команду не очень честно. Мы слишком много заботимся об иностранных тренерах, нужно развивать своих наставников»
11

Рыбин о возможном возвращении Гру в КХЛ: «Вряд ли это допустимо, бросать команду не очень честно. Мы слишком много заботимся об иностранных тренерах, нужно развивать своих наставников»

Рыбин о возможном возвращении Гру в КХЛ: давайте будем уважать нашу лигу.

Бывший нападающий Максим Рыбин оценил шансы на возвращение Бенуа Гру в КХЛ.

Ранее тренер «Трактора» покинул клуб по собственному желанию: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

– Учитывая, что «Трактор» был первым для Гру в КХЛ, как оцениваете его шансы на возможное возвращение в лигу?

– Я еще в том году говорил: либо он сильно провалится, либо сильно выстрелит. Немножко ошибся. Да, в том году он выстрелил, но в этом – он абсолютно провалился для этой команды. Возвращение его? Думаю, что давайте мы будем уважать нашу лигу. Уважать ее с теми людьми, с которыми работаем. Вряд ли допустимо, что он куда-то еще приедет [в КХЛ]. Это получается, он где-то сейчас отдохнет и скажет, что готов приехать? Так не работает.

Мы слишком много заботимся об иностранных тренерах. Нужно развивать своих наставников. Нужно давать шанс новым именам и тем, кто сейчас работает. А то получается, что иностранцы пришли, заработали деньги и уехали. Для меня это неправильно. Бросить команду, когда она пусть и не в неплохом в целом состоянии, – все равно это не очень честно, – сказал Рыбин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Сетевое издание СП»
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoМаксим Рыбин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Равиль Якубов об уходе Гру из «Трактора»: «Иностранцам многое позволяется, но тут явный перебор. Если бы команда шла хорошо, то тренерской усталости не наступило бы»
19 ноября, 14:02
Тренер «Трактора» Рише о назначении: «Это не значит, что произошло нечто хорошее – к этому привели определенные события. Это вызов, отношусь с приятным волнением»
19 ноября, 08:57
Главные новости
КХЛ. «Металлург» принимает «Адмирал», «Локомотив» сыграет с «Амуром», «Сибирь» в гостях у «Сочи», «Динамо» Минск против «Спартака»
9 минут назадLive
Андрей Скабелка: «8-е место ЦСКА – временные трудности. Никитин еще исправит положение. Это тренер с амбициями, который умеет строить команды»
29 минут назад
«Салават» получил 10 млн рублей от «Шанхая» за Калинюка (Metaratings)
46 минут назад
НХЛ. «Детройт» примет «Коламбус», «Вашингтон» – «Тампу», «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном», «Питтсбург» против «Сиэтла»
сегодня, 12:29
Адам Лишка: «Книги на русском не читал, зато смотрел фильмы, сериалы. В «Слове пацана» интересно было посмотреть, как все было в 90-х»
сегодня, 12:15
«Салават» обменял Калинюка в «Шанхай» на денежную компенсацию
сегодня, 11:42
Сергеев о КХЛ: «Я бы убрал рекламные паузы для ТВ, это сбивает ритм и темп игры. В плей-офф в овертайме играешь без них – прямо супер»
сегодня, 11:29
Калдис о самой дорогой покупке в России: «50 тысяч рублей за пару кроссовок. Ценник был завышен, в Америке я бы отдал меньше за Nike»
сегодня, 11:14
Тубольцева о «Локомотиве»: «Ротенберг пробивался в клуб по линии РЖД летом, но Яковлев убедил спонсоров, что Хартли более подходящая кандидатура. Если Боб уедет, какие будут аргументы?»
сегодня, 10:53
Кузнецов не вошел в заявку «Металлурга» на игру с «Адмиралом». У форварда 7 передач в 12 матчах
сегодня, 10:42
Ко всем новостям
Последние новости
Калинин о «Витязе»: «Нам до последнего не сообщали о проблемах. У меня был хороший контракт, не ожидал такого поворота, но это реальность, надо двигаться дальше»
4 минуты назад
Черных об Овечкине: «Нам повезло, что мы живем в эпоху Александра. Неизвестно, будут ли еще когда-либо такие рекорды. Я рад, что он показывает такую игру и прославляет Россию»
16 минут назад
Алексей Дементьев: «Легионеры становятся лидерами СКА. У Грималди еще есть большой потенциал к развитию, жду от него заметно большего вклада в игру и результаты команды»
56 минут назад
Третьяк о «Тракторе»: «Тренер не всегда виноват: нестабильно играет вратарь, оборона слабо выглядит. Атака неплохая, но она начинает играть, когда проигрывает, а надо с самого начала»
сегодня, 11:59
Генменеджер «Шанхая» о Калинюке: «Адаптирован к КХЛ, поиграл в Казани и Уфе, у нас встретится с системой, с которой хорошо знаком. Он добавит нашей обороне скорости и результативности»
сегодня, 11:50
Рассказов о 4:3 с «Динамо»: «Такие победы добавляют уверенности. «Сибири» нужен был этот психологический толчок – теперь необходимо за него схватиться»
сегодня, 10:59
Ковальчук о сыне-футболисте: «Филипп перешел в академию «Герты». Будем наблюдать за его развитием и поддерживать»
сегодня, 10:27
Заварухин о Трямкине на лавке: «Решили, чтобы он больше помогал ребятам, находился с ними во время матчей, подбадривал, пока травмирован. Надеемся, к игре в Москве он будет готов»
сегодня, 10:13
Эндрю Потуральски: «Ги Буше знает, как выжать максимум из команды. Он давно в хоккее, чувствует его, понимает, когда надавить, а когда дать отдохнуть»
сегодня, 09:58
Роднина о том, кто является лицом российского спорта – Овечкин или Махачев: «Я обо всем сужу по цифрам. Александр уже 20 лет на слуху, побил рекорд Гретцки. Это вам ничего не говорит?»
сегодня, 09:49