Рыбин о возможном возвращении Гру в КХЛ: «Вряд ли это допустимо, бросать команду не очень честно. Мы слишком много заботимся об иностранных тренерах, нужно развивать своих наставников»

Рыбин о возможном возвращении Гру в КХЛ: давайте будем уважать нашу лигу.

Бывший нападающий Максим Рыбин оценил шансы на возвращение Бенуа Гру в КХЛ.

Ранее тренер «Трактора » покинул клуб по собственному желанию: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

– Учитывая, что «Трактор» был первым для Гру в КХЛ, как оцениваете его шансы на возможное возвращение в лигу?

– Я еще в том году говорил: либо он сильно провалится, либо сильно выстрелит. Немножко ошибся. Да, в том году он выстрелил, но в этом – он абсолютно провалился для этой команды. Возвращение его? Думаю, что давайте мы будем уважать нашу лигу. Уважать ее с теми людьми, с которыми работаем. Вряд ли допустимо, что он куда-то еще приедет [в КХЛ]. Это получается, он где-то сейчас отдохнет и скажет, что готов приехать? Так не работает.

Мы слишком много заботимся об иностранных тренерах. Нужно развивать своих наставников. Нужно давать шанс новым именам и тем, кто сейчас работает. А то получается, что иностранцы пришли, заработали деньги и уехали. Для меня это неправильно. Бросить команду, когда она пусть и не в неплохом в целом состоянии, – все равно это не очень честно, – сказал Рыбин.