Кривченков вошел в тренерский штаб «Сибири». Дмитриченко стал тренером по физподготовке

Алексей Кривченков и Леонид Дмитриченко вошли в тренерский штаб «Сибири».

«Сибирь» сообщила об изменениях в тренерском штабе.

Помощником главного тренера стал Алексей Кривченков, работавший в системе «Сибири» с 2015 по 2021 год. Должность тренера по физической подготовке занял Леонид Дмитриченко.

В текущем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ «Сибирь» под руководством Ярослава Люзенкова идет на последнем, 11-м, месте в таблице Востока.