Кожевников о Федотове: «О диктате ЦСКА не стоит говорить. Он отслужил и мог спокойно уехать в НХЛ»

Александр Кожевников высказался о вратаре, отслужившем на Северном флоте.

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на объявление о новом контракте, связавшем 26-летнего Ивана Федотова с ЦСКА.

«Заключение Иваном Федотовым контракта с ЦСКА – это нормально. Я считаю, что это правильный выбор. Если он хорошо себя проявит в России, то ему будет легче закрепиться в НХЛ. Я не знаю, остались ли у него обиды на ЦСКА, но если он подписывает контракт, значит, их нет.

Все дело в его характере, сможет ли он вернуться на свой прежний уровень или нет – все зависит от его желания и работоспособности.

О каком-то диктате со стороны ЦСКА не стоит говорить. Он все отслужил и мог спокойно уехать в НХЛ. Это очень здорово, когда люди договариваются полюбовно», – сказал .

В субботу официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».