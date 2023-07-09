Кожевников о Федотове: «О диктате ЦСКА не стоит говорить. Он отслужил и мог спокойно уехать в НХЛ»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о вратаре, отслужившем на Северном флоте.

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на объявление о новом контракте, связавшем 26-летнего Ивана Федотова с ЦСКА.

«Заключение Иваном Федотовым контракта с ЦСКА – это нормально. Я считаю, что это правильный выбор. Если он хорошо себя проявит в России, то ему будет легче закрепиться в НХЛ. Я не знаю, остались ли у него обиды на ЦСКА, но если он подписывает контракт, значит, их нет.

Все дело в его характере, сможет ли он вернуться на свой прежний уровень или нет – все зависит от его желания и работоспособности.

О каком-то диктате со стороны ЦСКА не стоит говорить. Он все отслужил и мог спокойно уехать в НХЛ. Это очень здорово, когда люди договариваются полюбовно», – сказал Кожевников.

В субботу ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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2 комментария

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Волька-ибн-Алёша
еще один притворился ветошью
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Sobachkin
Много в РФ мужиков отслужили, но это мало волнует.... вот вам статус невыездного, а вот повестка... а теперь ещё и права отберут, если уклониться. Насчёт Кожевникова смешно, там что в Филе не уверены были в Федотов подписав контракт?
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