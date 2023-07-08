«Участились выливания помоев на КХЛ. Гашек, Уитни буквально пылесосят лигу. Ответственность за иностранцев должны нести те, кто их сюда везет». Назаров о легионерах

Андрей Назаров предложил ввести ответственность за легионеров, критикующих КХЛ.

Работавший в «Тракторе», «Витязе», «Северстали», «Донбассе», «Барысе», СКА, «Нефтехимике» и «Сочи» тренер считает, что агенты и генеральные менеджеры клубов должны нести персональную ответственность за иностранцев, которые, уехав из России, критикуют КХЛ и страну.

«В последнее время участились случаи не просто критики, а постоянного выливания ушатов с помоями со стороны многих иностранных хоккеистов, в разное время выступавших в КХЛ. , , , – этот список можно продолжать. Люди буквально пылесосят лигу, тренеров, наших спортсменов. Например, российские хоккеисты, выступавшие в , такого поведения себе не позволяют.

На мой взгляд, ответственность за иностранцев должны нести прежде всего те, кто их сюда везет. В первую очередь это агенты и генеральные менеджеры. здесь ни при чем, от лиги мало что зависит – ведь контракты с недобросовестными легионерами заключает не она.

Какой должна быть ответственность? Конечно, персональной. Начиная с предупреждений и заканчивая штрафами, увольнениями и лишением лицензий.

Здесь можно найти много вариантов и прописать их в регламенте. Безусловно, определенный возрастной ценз будет присутствовать, и постоянно контролировать своего иностранца, уехавшего из КХЛ пять-шесть лет назад, никто не сможет. Но отвечать в любом случае надо. Или же объясняй человеку, что таким поведением он подставляет своего агента, своих коллег-соотечественников, ныне играющих в нашей лиге, а также генерального менеджера, дававшего ему миллионный контракт», – изложил свою позицию Назаров.