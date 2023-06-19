Андрей Назаров: «Русская баня в Сан-Хосе была незабываема. Она стояла на жилом участке Макарова, мы все туда ходили париться»
Андрей Назаров поделился воспоминаниями об игре с Сергеем Макаровым.
Сегодня, 19 июня, двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира исполнилось 65 лет.
«Никогда не забуду ценный опыт игры с отличным форвардом Сергеем Макаровым, впечталения от совместного выступления за «Сан-Хосе» замечательные.
В сезоне-1994/95 мне, на тот момент совсем молодому парню, посчастливилось сыграть несколько матчей в одной тройке с ним и Игорем Ларионовым.
И, конечно, особняком стояла русская баня в Сан-Хосе. Она была незабываема. Баня стояла на жилом участке Сергея, мы все туда ходили париться.
Поздравляю Сергея с днем рождения, с 65-летием. Здоровья моему старшему товарищу!» – сказал бывший тафгай Андрей Назаров.
6 комментариев