Андрей Назаров: «Русская баня в Сан-Хосе была незабываема. Она стояла на жилом участке Макарова, мы все туда ходили париться»

Теги Сан-Хосе НХЛ Игорь Ларионов Андрей Назаров Сергей Макаров Хоккей

Андрей Назаров поделился воспоминаниями об игре с Сергеем Макаровым.

Сегодня, 19 июня, двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира исполнилось 65 лет.

«Никогда не забуду ценный опыт игры с отличным форвардом Сергеем Макаровым, впечталения от совместного выступления за «Сан-Хосе» замечательные.

В сезоне-1994/95 мне, на тот момент совсем молодому парню, посчастливилось сыграть несколько матчей в одной тройке с ним и Игорем Ларионовым.

И, конечно, особняком стояла русская баня в Сан-Хосе. Она была незабываема. Баня стояла на жилом участке Сергея, мы все туда ходили париться.

Поздравляю Сергея с днем рождения, с 65-летием. Здоровья моему старшему товарищу!» – сказал бывший тафгай Андрей Назаров.

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6 комментариев

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Denisque78
Ответ maks44
Назаров в одной тройке с Макаровым и Ларионовым?! Трудно это представить. Ну если только под конкретную цель его там выпускали - избить кого-нибудь.
Так то Назаров был по-молодости весьма неплох, в Динамо играл ярко. На драфте был выбран под десятым пиком, очень высоко для русских (в то время даже игроки уровня Буре уходили во второй сотне). Это уже именно в "Акулах" его решили бойцом сделать
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Кеша
Какая Марья без Ивана! Какая Волга без Руси! Перефразируя - какая баня без Руси ! Макаров красавчик! Сколько у Сергей Михайловича знаний, сыгранных матчей, интересных моментов из жизни, но нигде не высвечивает - скромный человек.
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Михаил1970
Ответ Denisque78
Так то Назаров был по-молодости весьма неплох, в Динамо играл ярко. На драфте был выбран под десятым пиком, очень высоко для русских (в то время даже игроки уровня Буре уходили во второй сотне). Это уже именно в "Акулах" его решили бойцом сделать
Посмотрел в википедии его советско-российскую статистику. В сезоне 1992-93 за Динамо М, перед отъездом в НХЛ - 42 игры, 8 голов, 2 передачи и 79 (семьдесят девять) минут штрафного времени. Похоже, в сев. америку, он всё таки уже тафгаем приехал)
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Кеша
Ответ Михаил1970
Посмотрел в википедии его советско-российскую статистику. В сезоне 1992-93 за Динамо М, перед отъездом в НХЛ - 42 игры, 8 голов, 2 передачи и 79 (семьдесят девять) минут штрафного времени. Похоже, в сев. америку, он всё таки уже тафгаем приехал)
Все же полезность защитника выражается не в забитых голах и ассистах, как мне кажется . А защитником Назаров был действительно качественным и полезным .
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Михаил1970
Ответ Кеша
Все же полезность защитника выражается не в забитых голах и ассистах, как мне кажется . А защитником Назаров был действительно качественным и полезным .
Назаров - левый крайний нападающий по хоккейному амплуа) А защитником он мог быть, когда в драках оберегал Ларионова, Макарова и других звезд)
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