Андрей Назаров: «Русская баня в Сан-Хосе была незабываема. Она стояла на жилом участке Макарова, мы все туда ходили париться»

Андрей Назаров поделился воспоминаниями об игре с Сергеем Макаровым.

Сегодня, 19 июня, двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира исполнилось 65 лет.

«Никогда не забуду ценный опыт игры с отличным форвардом , впечталения от совместного выступления за «Сан-Хосе» замечательные.

В сезоне-1994/95 мне, на тот момент совсем молодому парню, посчастливилось сыграть несколько матчей в одной тройке с ним и .

И, конечно, особняком стояла русская баня в Сан-Хосе. Она была незабываема. Баня стояла на жилом участке Сергея, мы все туда ходили париться.

Поздравляю Сергея с днем рождения, с 65-летием. Здоровья моему старшему товарищу!» – сказал бывший тафгай .