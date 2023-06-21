Назаров о благодарности Овечкину от Путина: «Заслуги Александра оценены по достоинству, он лучший действующий игрок. Нам посчастливилось жить в его эпоху»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Андрей Назаров Владимир Путин Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров назвал Александра Овечкина лучшим действующим хоккеистом.

Бывший тафгай и тренер клубов КХЛ отреагировал на новость о том, что Владимир Путин объявил благодарность Овечкину за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

«Сегодня большой день, величайший хоккеист заслуженно получил благодарность от президента России Владимира Путина. Заслуги Александра оценены по достоинству, Александр – лучший действующий игрок современности. Погоня за Уэйном Гретцки и его рекордом продолжается.

Нам всем посчастливилось жить в эпоху Овечкина. Когда я сам играл в хоккей 20 лет назад, то все думали, что Гретцки никто никогда не догонит, а сейчас появился игрок, который не просто может догнать, но и перегнать канадца. Желаем Саше только удачи», – сказал Назаров

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8 комментариев

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Билли Миллиган
Путин,вручи ему благодарственную повестку,пусть на деле докажет свою любовь 💘
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Maxim Shumov
Уже зарядили место в госдуме? Речи про врагов и фашистов уже написаны?
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Пенс
хахахаааахха)
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Jeff Lebowski
Раз Назаров лижет, значит, на что-то надеется.
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Maxim Shumov
Сашка поехал по пути Фетисова и Третьяка. Когда-то прославленный спортсмен, а потом - вот это вот всё. Только те хоть под старость какой обмазались, а Саша всех с лихвой опередил))
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Maxim Shumov
Ответ Билли Миллиган
Путин,вручи ему благодарственную повестку,пусть на деле докажет свою любовь 💘
Повестка это для простолюдин. Будущему депутату другие бумаги полагаются))
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Maxim Shumov
Ответ Viktoriya Vushnya
Лучший не лучший, а самый выдающийся в истории НХЛ среди наших точно. Когда он закончит, на его счету будет целый ряд рекордов, некоторые из них рискуют стать очень длительными! Вот это поистине величие, а не ваши эти кубки Стэнли
Да кому вообще нужны эти ваши кубке. Вот если Вова тебе благодарность выписал - это настоящее Величие! У Лемье и Гретцки, между прочим, этого нет😉
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