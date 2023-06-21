Назаров о благодарности Овечкину от Путина: «Заслуги Александра оценены по достоинству, он лучший действующий игрок. Нам посчастливилось жить в его эпоху»

Андрей Назаров назвал Александра Овечкина лучшим действующим хоккеистом.

Бывший тафгай и тренер клубов КХЛ отреагировал на новость о том, что Владимир Путин объявил благодарность за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

«Сегодня большой день, величайший хоккеист заслуженно получил благодарность от президента России Владимира Путина. Заслуги Александра оценены по достоинству, Александр – лучший действующий игрок современности. Погоня за и его рекордом продолжается.

Нам всем посчастливилось жить в эпоху Овечкина. Когда я сам играл в хоккей 20 лет назад, то все думали, что Гретцки никто никогда не догонит, а сейчас появился игрок, который не просто может догнать, но и перегнать канадца. Желаем Саше только удачи», – сказал .