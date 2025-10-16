Никитин после 1:4 с «Локомотивом»: «Благодарю Ярославль за 4 года в команде. Здесь приятно находиться, я был совершенно спокоен»
Игорь Никитин поблагодарил «Локомотив» за четыре года в команде.
Вчера ЦСКА проиграл ярославцам в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ (1:4).
– С какими эмоциями заходили на арену?
– Я был совершенно спокоен. Хотел бы поблагодарить всех, город Ярославль за четыре года в команде. У меня какое‑то дежавю. Не сказал бы, что привык к этому. Приятно здесь находиться.
– Но шайба Фроуза вас расстроила.
– У нас много таких шайб залетает. Ничего нового. Чтобы развернуть ситуацию в свою сторону, нужно заплатить полную стоимость, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
