Андрей Назаров прокомментировал решение не включать россиян в Зал хоккейной славы.

В этом году в числе кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – , Александр Мальцев, Борис Михайлов, .

«Удивительно, что в Зал хоккейной славы НХЛ в этом году не выбрали ни одного отечественного хоккеиста, хотя в расширенном списке были не только более молодые Сергей Гончар и Александр Могильный, но и мэтры советского и всего мирового хоккея – и .

Увы, Зал славы НХЛ, весь спорт в США и Канаде давно погрязли в политике. Только так можно объяснить столь странный итоговый выбор, с которым, мягко говоря, можно поспорить.

Но ничего страшного случилось, мы переживем этот момент, станем еще сильнее, а своих мастеров будем максимально прославлять у себя на родине. Сейчас главное любить наш спорт, нашу великую страну Россию и поддерживать президента», – сказал бывший тафгай и тренер клубов .