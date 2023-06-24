Назаров о невключении россиян в Зал славы: «Спорт в США и Канаде погряз в политике, но мы переживем. Главное – любить нашу великую Россию и поддерживать президента»

Теги Сергей Гончар Борис Михайлов Андрей Назаров Александр Могильный КХЛ Александр Мальцев Зал хоккейной славы Политика Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров прокомментировал решение не включать россиян в Зал хоккейной славы.

В этом году в числе кандидатов на включение в Зал славы были четыре россиянина – Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный

«Удивительно, что в Зал хоккейной славы НХЛ в этом году не выбрали ни одного отечественного хоккеиста, хотя в расширенном списке были не только более молодые Сергей Гончар и Александр Могильный, но и мэтры советского и всего мирового хоккея – Борис Михайлов и Александр Мальцев.

Увы, Зал славы НХЛ, весь спорт в США и Канаде давно погрязли в политике. Только так можно объяснить столь странный итоговый выбор, с которым, мягко говоря, можно поспорить.

Но ничего страшного случилось, мы переживем этот момент, станем еще сильнее, а своих мастеров будем максимально прославлять у себя на родине. Сейчас главное любить наш спорт, нашу великую страну Россию и поддерживать президента», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ

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6 комментариев

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Красный чай
И быть верным холопом
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продавец-пипец
Чистодебиллллл!!!🤡
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Ponpony
Конец спорту в Дурдоме! Главврач с катушек съехал!
https://www.youtube.com/watch?v=M5h5aOoeNyY
+3
0
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Beloded2007
Фамилию президента уточни, Назаров
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Владислав Бондарчук
И если надо месить граждан
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amra73
Он все правильно сказал в кои-то веки. Просто не получается "любить Россию" и "поддерживать"
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