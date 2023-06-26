«Нужно любить свою культуру, прославлять свой язык и всегда поддерживать президента». Назаров выступил за ужесточение требований к иностранцам в КХЛ

Теги Андрей Назаров КХЛ Политика Хоккей

Андрей Назаров выступил за ужесточение требований к иностранным игрокам и тренерам в КХЛ.

«По-прежнему удивляет, что мы сами себе даем определенные послабления и, например, не до конца спрашиваем с иностранцев. Помню, как мне в НХЛ на пару месяцев дали переводчика, а затем обязали выучить английский язык. Это даже не обсуждалось!

В КХЛ иностранные тренеры не учат русский язык, да и большинство иностранных хоккеистов не считает нужным его учить. Плюс фамилии на свитерах мы пишем латиницей, а не кириллицей. Все это вызывает вопросы.

Как все увидели, мы живем в очень хрупком мире. Нужно любить свою культуру, прославлять свой язык и всегда поддерживать президента», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

13 комментариев

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Daishi
Раньше этот горе-бизнесмен подмахивал Ротену, получил должность. Теперь систематически начал полировать выше, метит в министры штоле?)
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Melnikov1968
Только вот при чем здесь Президент? Он что ли должен контролировать учит хоккеист язык или нет? Хорош уже при каждом удобном случае Президента вспоминать. Глупость полнейшая.
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Красный чай
Такой холуй как он заслуживает носить туалетный чемоданчик вождя. Кстати говоря почему z не называют проросийских американцев вроде Монсона предателями? Всегда же нужно армию и президента поддерживать, так ведь Бодров сказал.
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Павел павел
Гари Беттмен . ну да ну пошел я покурю
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Павел Светлов
первые три пункта -- убеждения любого "папуаса", только президента на вождя племени заменить
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ЦСКА1960
Ответ Melnikov1968
Только вот при чем здесь Президент? Он что ли должен контролировать учит хоккеист язык или нет? Хорош уже при каждом удобном случае Президента вспоминать. Глупость полнейшая.
Культ личности в стране, что вы хотите.
+6
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Павел Светлов
Ответ ЦСКА1960
Культ личности в стране, что вы хотите.
только позавчера этого не видно было:)
это не тотальный культ, а культ недалеких личностей
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цэсемьэр
у меня вызывает вопросы, кто берет интервью у этого представителя хоккейного неликвида?
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Павел павел
бывший тафгай и тренер КХЛ. супер сказанно. а где про то как как он НХЛ играл??где вот это про его погоняло там -грязный Назз? кстати по уму ни одного там боя не выиграл как тафгай. только иороков калечил
тпфгай КХЛ. звучит смешно
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Павел павел
лизнул по серьезному глубоко. я так то патриот своей страны. но такой бред как он сказал читать противно
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Дэннис Молинарев
День жополизов на спортсе, походу
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Павел павел
Ответ Daishi
Раньше этот горе-бизнесмен подмахивал Ротену, получил должность. Теперь систематически начал полировать выше, метит в министры штоле?)
он еще и бизнесмен? незнал
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Daishi
Ответ Павел павел
он еще и бизнесмен? незнал
Да вроде был материал, что он что-то такое крутил-мутил и что благополучно склеило ласты как раз перед его заходом в Сочи.))
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