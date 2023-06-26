«Нужно любить свою культуру, прославлять свой язык и всегда поддерживать президента». Назаров выступил за ужесточение требований к иностранцам в КХЛ

Андрей Назаров выступил за ужесточение требований к иностранным игрокам и тренерам в КХЛ.

«По-прежнему удивляет, что мы сами себе даем определенные послабления и, например, не до конца спрашиваем с иностранцев. Помню, как мне в НХЛ на пару месяцев дали переводчика, а затем обязали выучить английский язык. Это даже не обсуждалось!

В КХЛ иностранные тренеры не учат русский язык, да и большинство иностранных хоккеистов не считает нужным его учить. Плюс фамилии на свитерах мы пишем латиницей, а не кириллицей. Все это вызывает вопросы.

Как все увидели, мы живем в очень хрупком мире. Нужно любить свою культуру, прославлять свой язык и всегда поддерживать президента», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.