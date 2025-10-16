Защитник «Авангарда» Лажуа: «G-Drive Арена» невероятная, атмосфера на матчах как в НХЛ. Раздевалки, тренажерный зал и все остальное – на самом высоком уровне»

Максим Лажуа заявил, что «G-Drive Арена» соответствует уровню НХЛ.

27-летний защитник «Авангарда » провел 79 матчей в НХЛ по ходу карьеры.

– У нас в команде дружелюбные ребята. Многие понимают английский язык, и это всегда хорошая помощь. Ги Буше – отличный тренер, я с ним раньше работал в НХЛ, поэтому знаю его достаточно хорошо. У него отличная система, которая работает.

– Много говорится, что в «Авангарде» организация и арена уровня НХЛ. Вы согласны с этим?

– В «Авангарде» отличная организация, отношение к игрокам очень хорошее. Арена просто невероятная, великолепные болельщики и каждый матч аншлаг. Атмосфера на матчах действительно как в НХЛ.

– Внутри арены все тоже соответствует уровню НХЛ?

– Да, это уровень НХЛ. Раздевалки, тренажерный зал и все остальное – на самом высоком уровне, – сказал Максим Лажуа .

