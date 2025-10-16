НХЛ хочет 2 млрд долларов вступительного взноса при расширении лиги. «Вегас» платил 500 млн, «Сиэтл» – 650 млн (Эллиотт Фридман)

НХЛ хочет 2 млрд долларов вступительного взноса при расширении лиги.

Об этом заявил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее сообщалось, что Атланта, Хьюстон и Остин заинтересованы во вступлении в НХЛ. Лига провела ряд подготовительных встреч с инициативными группами, но не более того.

Отметим, что «Вегас » в 2016 году заплатил 500 млн долларов за право участвовать в НХЛ, а «Сиэтл » в 2021-м – 650 млн долларов.