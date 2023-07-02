Назаров о рижском «Динамо»: «Бронза Латвии на ЧМ – заслуга КХЛ. «Йокерит» покинул лигу – видим, к чему это приводит, ни одного финна в первом раунде драфта НХЛ»

Андрей Назаров высказался о ситуации вокруг рижского «Динамо».

Сообщается, что клуб не подал заявку на участие в чемпионате Латвии.

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис опроверг прекращение существования клуба, но отметил, что проблемы есть.

«Как я уже говорил, выигранная бронза на чемпионате мира по хоккею – это полностью заслуга КХЛ и отечественной, в том числе советской школы тренеров.

Теперь понаблюдаем, как те же латыши будут развиваться и жить дальше. Особенно на фоне нынешних проблем рижского « », о которых уже пишут в прессе.

Интересно, что в первом раунде драфта не было выбрано ни одного латыша и ни одного финна.

Вспомните, « » тоже решил покинуть КХЛ – и все мы видим, к чему это постепенно приводит. Интересно посмотреть, где такими темпами будут латвийский и финский хоккей лет через пять.

А нам, россиянам, есть куда развиваться. Просторы нашей страны необъятны.

В КХЛ смело можно принимать Тулу, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, добавить команду с Дальнего Востока. Вариантов много», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.