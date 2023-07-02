Назаров о рижском «Динамо»: «Бронза Латвии на ЧМ – заслуга КХЛ. «Йокерит» покинул лигу – видим, к чему это приводит, ни одного финна в первом раунде драфта НХЛ»

Теги НХЛ Андрей Назаров Сборная Латвии по хоккею Йокерит КХЛ Динамо Рига Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о ситуации вокруг рижского «Динамо».

Сообщается, что клуб не подал заявку на участие в чемпионате Латвии.

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис опроверг прекращение существования клуба, но отметил, что проблемы есть.

«Как я уже говорил, выигранная сборной Латвии бронза на чемпионате мира по хоккею – это полностью заслуга КХЛ и отечественной, в том числе советской школы тренеров.

Теперь понаблюдаем, как те же латыши будут развиваться и жить дальше. Особенно на фоне нынешних проблем рижского «Динамо», о которых уже пишут в прессе.

Интересно, что в первом раунде драфта НХЛ не было выбрано ни одного латыша и ни одного финна.

Вспомните, «Йокерит» тоже решил покинуть КХЛ – и все мы видим, к чему это постепенно приводит. Интересно посмотреть, где такими темпами будут латвийский и финский хоккей лет через пять.

А нам, россиянам, есть куда развиваться. Просторы нашей страны необъятны.

В КХЛ смело можно принимать Тулу, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, добавить команду с Дальнего Востока. Вариантов много», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

15 комментариев

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Вячеслав Печуркин
Йокерит ушел из КХЛ - ни одного финна в первом раунде драфта НХЛ...Это просто шикарный поиск взаимосвязи)))
+31
0
+31
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Вадим Абдуллин
Сейчас в лиге легионеры в основном североамериканцы, как итог - 2 канадца выбраны в топ-3 драфта
+14
0
+14
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Дмитрий Мартынов
Зачем нести эту ересь... Казахстан тоже в кхл выступает, на чм мы все видели их уровень... Видимо никто о нём жавнл не говорил, решил высказаться. Вызвать в публике резонанс, своими высказываниями очередной...
+8
0
+8
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Bartez1986
Андрюша, ты ни разу Вротенберга не упомянул. Так что прогиб не засчитан
+6
0
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Тима Баярыстан
Ответ Вячеслав Печуркин
Йокерит ушел из КХЛ - ни одного финна в первом раунде драфта НХЛ...Это просто шикарный поиск взаимосвязи)))
насколько я помню за последние 5 лет выбранные в первом раунде финны один только в КХЛ играл и это Толванен
+6
0
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Melnikov1968
Риторика Назарова говорит о том, что он рад проблемам рижского Динамо и не скрывает этого. Андрюша, чтобы ты успокоился, сообщаю тебе:соседская корова сдохла. Ты доволен? Тогда снимай очки и посмотри википедию: Сборная Финляндии Олимпийский чемпион по хоккею 2022 года.
+3
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Сергей
Логическая цепочка отсутствует напрочь
+3
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продавец-пипец
А при чем здесь Йокерит и драфт молодых игроков?Где здесь связь????Мурзилко опухший!🤡
+3
0
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Melnikov1968
Ответ Александр Кот
Тут он прав!!
В чем же он прав? В том что Динамо(Рига) заявку не подало? Или в том что КХЛ воспитал бронзового призёра ЧМ по хоккею? Так не наши ли эксперты орали недели 3, что этот ЧМ полное фуфло? Смешно читать комменты специалистов, которые готовы переобуваться на ходу. И лица у них не краснеют.
+3
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андрэ
без КХЛ жизнь тлен
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Dr. Heisenberg
Опят наклюкался. Или наоборот? Ну, по Назарову это никогда невозможно было отличить.
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Bobby Clarke
Собрались как-то вечером за одним столом Назаров, Кожевников, Тихонов, Васильев, Терюшков, Свищев. Тут заходит Мостовой и говорит:
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Вячеслав Тихонов
Ответ Вадим Абдуллин
Сейчас в лиге легионеры в основном североамериканцы, как итог - 2 канадца выбраны в топ-3 драфта
Вот это хорошо🤣🤣🤣
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Костя Кот
Ответ Вадим Абдуллин
Сейчас в лиге легионеры в основном североамериканцы, как итог - 2 канадца выбраны в топ-3 драфта
это заслуга йозе скорее всего
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