  • Ларионов о результативности СКА: «Самая непонятная история – не забиваем в пустые ворота, выходы один на один и отскоки. У ребят пропала уверенность, наверное»
9

Игорь Ларионов прокомментировал низкую результативность СКА в сезоне FONBET КХЛ.

Армейцы уступили «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата (2:3 Б). СКА занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 16 очков за 15 игр.

– СКА в последних семи матчах не забивает больше двух голов. Это не вяжется с философией атакующей команды. Беспокоит ли это?

– Беспокоит. Когда команда создает много моментов, но не может поставить точку – это самая непонятная история. Бывает такое у одного-двух хоккеистов, но у большинства игроков…

В пустые ворота в первом периоде не забиваем, выходы один на один не забиваем, отскоки не забиваем. Наверное, у ребят пропала уверенность. Хочется, чтобы прорвало, чтобы реализовывали те моменты, которые создаем.

Мы вытаскиваем из игроков гораздо больше энергии, пытаясь найти пути к воротам, играть в атакующий хоккей, заставлять защитников подключаться. А как иначе? Мы не можем сидеть в обороне и ждать, пока гол придет сам, потому что так не бывает.

Смотришь аналитику, статистику, голевые моменты в нарезках, но видишь низкий процент реализации – это беспокоит. Ищем решения, разбавляем тренировки упражнениями, где ребята могут приобрести уверенность.

Надеюсь, нас прорвет – чем раньше, тем лучше, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Ларионов об отмене двух шайб СКА: «Несмотря на все звонки из комнаты, нашли в себе силы сравнять счет и получить очко, хотя должны были получить два. Печально, что дарим соперникам голы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
