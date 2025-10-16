Ларионов о результативности СКА: «Самая непонятная история – не забиваем в пустые ворота, выходы один на один и отскоки. У ребят пропала уверенность, наверное»
Армейцы уступили «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата (2:3 Б). СКА занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 16 очков за 15 игр.
– СКА в последних семи матчах не забивает больше двух голов. Это не вяжется с философией атакующей команды. Беспокоит ли это?
– Беспокоит. Когда команда создает много моментов, но не может поставить точку – это самая непонятная история. Бывает такое у одного-двух хоккеистов, но у большинства игроков…
В пустые ворота в первом периоде не забиваем, выходы один на один не забиваем, отскоки не забиваем. Наверное, у ребят пропала уверенность. Хочется, чтобы прорвало, чтобы реализовывали те моменты, которые создаем.
Мы вытаскиваем из игроков гораздо больше энергии, пытаясь найти пути к воротам, играть в атакующий хоккей, заставлять защитников подключаться. А как иначе? Мы не можем сидеть в обороне и ждать, пока гол придет сам, потому что так не бывает.
Смотришь аналитику, статистику, голевые моменты в нарезках, но видишь низкий процент реализации – это беспокоит. Ищем решения, разбавляем тренировки упражнениями, где ребята могут приобрести уверенность.
Надеюсь, нас прорвет – чем раньше, тем лучше, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
