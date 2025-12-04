  • Спортс
Гатиятулин о 5:3 с «Трактором»: «Обоюдоострый матч, ситуация менялась. Нам удалось на нее реагировать. Хоккей «Ак Барса» подразумевает риск, он должен быть оправдан»

Анвар Гатиятулин: хоккей «Ак Барса» подразумевает риск, он должен быть оправдан.

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Трактором» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (5:3).

«Выиграли, работаем дальше. Обоюдоострый матч, ситуация менялась. Нам удалось на нее реагировать. Командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

У нас много матчей, где на отрезках мы хорошо играем. Мы создаем моменты, хорошее движение, сегодня тоже таких отрезков было достаточно. Наш хоккей подразумевает риск, он должен быть оправдан. Здесь игра быстрая, динамичная. Работа продолжается», – сказал Гатиятулин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
