Арсений Грицюк: «Ротенбергу есть, что доказывать КХЛ. Он будет работать над игрой и инфраструктурой СКА»

Новичок СКА Арсений Грицюк считает, что Роману Ротенбергу есть, что доказывать в КХЛ.

Прошлый сезон Грицюк провел в «Авангарде».

– Что можете сказать о будущем наставнике?

– Для Романа Борисовича каждый сезон – тоже вызов. Понятно, что он тоже мечтает выиграть Кубок. На посту главного тренера такого достижения пока не было. Он играл в плей-офф, в финале конференции – достойный результат, но всегда хочется большего.

Роману Борисовичу есть, что доказывать лиге, и он будет это делать. Думаю, он будет и дальше развивать свою команду, работать и над игрой, и над инфраструктурой. И это отличная позиция, которую я поддерживаю, – сказал Грицюк.