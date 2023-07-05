Арсений Грицюк: «Ротенбергу есть, что доказывать КХЛ. Он будет работать над игрой и инфраструктурой СКА»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Арсений Грицюк Хоккей

Новичок СКА Арсений Грицюк считает, что Роману Ротенбергу есть, что доказывать в КХЛ.

Прошлый сезон Грицюк провел в «Авангарде».

– Что можете сказать о будущем наставнике?

– Для Романа Борисовича каждый сезон – тоже вызов. Понятно, что он тоже мечтает выиграть Кубок. На посту главного тренера такого достижения пока не было. Он играл в плей-офф, в финале конференции – достойный результат, но всегда хочется большего.

Роману Борисовичу есть, что доказывать лиге, и он будет это делать. Думаю, он будет и дальше развивать свою команду, работать и над игрой, и над инфраструктурой. И это отличная позиция, которую я поддерживаю, – сказал Грицюк.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Лижет и Лижет Арсюшка ......😝
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
йозе марино
👅👅👅
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Уже начал сполна отрабатывать контракт🍭😛
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selachii
Зомбирование пошло)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
"Вот этого не надо. Вот этого не надо" (с) Фильм "Расписание на послезавтра".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
🥱
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий