Бутеец дебютировал в НХЛ. Вратарь «Анахайма» вышел в 3-м периоде матча с «Ютой» и пропустил 3 шайбы, отбив 10 из 13 бросков

Вячеслав Бутеец дебютировал в НХЛ.

23-летний вратарь «Анахайма » Вячеслав Бутеец впервые сыграл в НХЛ , появившись на льду в третьем периоде матча регулярного чемпионата против «Юты» (0:7).

Стартовый голкипер «Дакс» Вилле Хуссо пропустил 4 шайбы и отразил 17 из 21 броска в течение первых двух периодов.

В третьем отрезке игры в воротах «уток» появился Бутеец, который пропустил 3 шайбы и парировал 10 из 13 бросков.

В этом сезоне в АХЛ Бутеец провел три матча за «Сан-Диего», пропуская в среднем 3,72 шайбы и отражая 87,8% бросков.