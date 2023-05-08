Никишин о Ротенберге: «Заряжаемся энергетикой, которая идет от него. Он хочет победить и дает стимул»

Александр Никишин рассказал о работе с Романом Ротенбергом.

– сказал, что стиль сборной будет намного лучше СКА. Какие изменения в тренировочном процессе почувствовали в сравнении с сезоном ?

– Надеемся. Изменились игроки из других команд, появились немного другие упражнения в тренировках, но фундамент питерский.

– Расскажите о Романе Борисовиче, как он выстраивает тренировочный процесс, общение?

– Наверное, тренировочный процесс как у всех.

У всех тренеров одна роль. Просто манеры разные. Кто-то больше кричит, кто-то объясняет, весь тренерский штаб работает.

– Он такой человек, который пышет энтузиазмом.

– Да, мы заряжаемся энергетикой, которая идет от него. Он хочет победить и дает нам стимул, – сказал защитник сборной «России 25» и .