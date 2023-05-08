Никишин о Ротенберге: «Заряжаемся энергетикой, которая идет от него. Он хочет победить и дает стимул»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин рассказал о работе с Романом Ротенбергом.

Роман Ротенберг сказал, что стиль сборной будет намного лучше СКА. Какие изменения в тренировочном процессе почувствовали в сравнении с сезоном КХЛ?

– Надеемся. Изменились игроки из других команд, появились немного другие упражнения в тренировках, но фундамент питерский.

– Расскажите о Романе Борисовиче, как он выстраивает тренировочный процесс, общение?

– Наверное, тренировочный процесс как у всех.

У всех тренеров одна роль. Просто манеры разные. Кто-то больше кричит, кто-то объясняет, весь тренерский штаб работает.

– Он такой человек, который пышет энтузиазмом.

– Да, мы заряжаемся энергетикой, которая идет от него. Он хочет победить и дает нам стимул, – сказал защитник сборной «России 25» и СКА.

14 комментариев

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Кеша
Что может сказать Никишин о боссе . Ровно то , что мы прочитали . Работает весь тренерский штаб. А лично Ротенберг ничего дать не сможет, кроме стимула .
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Ми Ша
Интересно,кто первый скажет честно что ротенберг как тренер круглый ноль?
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Matador
ну хоть какая-то польза от него
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heivani
Чтобы не разрядилась энергетика, в отпуск никто не должен уйти.Плавно переходите к подготовке нового сезона,система требует полного отречения от семейного бытия.
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Дмитрий Валерьевич
"Кто-то больше кричит, кто-то объясняет", а кто-то больше всех трансляций матчей посмотрел.
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КараТэ
Лизнул как полагается.Глубоко…
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вован63
Ответ Дмитрий9779
Очень надеюсь,что будучи солдатом ты хаял своего генерала,ведь в армии все "хорошо".Как честный офицер.
Не надо хаить, можно просто промолчать.
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йозе марино
Ответ Ми Ша
Интересно,кто первый скажет честно что ротенберг как тренер круглый ноль?
Гусев уже сказал, до этого видимо Ковальчук тоже))
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oberkorn
Так быстро ворваться в элиту не получитмя. Из таких лизунов, там очередь, километра на два
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Костя Кот
заряжаемся энергией и отлетаем от белорусов... улыбаемся и машем..
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KSA1985
Саня, хорош льстить этому балаболу. Всё, чем он может зарядить -это маразмом
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Юрец55
Жаль, здравым смыслом зарядиться не получится
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