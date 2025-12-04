  • Спортс
  20-летний Бут дебютировал в НХЛ. У форварда «Юты» нет очков и «плюс 1» за 11:40 на льду с «Анахаймом»
20-летний Бут дебютировал в НХЛ. У форварда «Юты» нет очков и «плюс 1» за 11:40 на льду с «Анахаймом»

Даниил Бут дебютировал в НХЛ.

20-летний нападающий «Юты» Даниил Бут провел первый матч в НХЛ. Дебютной для него стала игра регулярного чемпионата с «Анахаймом» (7:0).

Российский форвард не отметился набранными очками, нанес 2 броска в створ и сделал 2 силовых приема, завершив встречу с полезностью «плюс 1». Он провел на льду 11:40.

Бут перешел в систему «Юты» из «Локомотива» летом 2025 года. В АХЛ на его счету 17 (8+9) очков в 19 матчах при полезности «минус 3».

Он стал 51-м полевым игроком из России, выходившим на лед в матчах НХЛ в этом сезоне.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
